Nyck de Vries is na zijn vertek uit de Formule 1 bezig met van alles en nog wat in de racesport en daar is inmiddels weer wat nieuws bijgekomen. De 29-jarige rijder gaat namelijk twee races rijden in de Super Formula, de welbekende Japanse tak van het formuleracen.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries kwam na een periode van slechts tien races tot een einde. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de inmiddels 29-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Helmut Marko en consorten raakte vroegtijdig op: Ricciardo nam zijn stoeltje vanaf Hongarije over.

Vervolgens is hij na een periode zonder racen niet bij de pakken neer gaan zitten en is hij zich gaan focussen op zijn oude liefde: de Formule E. Met het team van Mahindra eindigde hij afgelopen seizoen op een teleurstellende achttiende plaats in het wereldkampioenschap. Een plek die hij voor volgend seizoen aanzienlijk hoop te verbeteren. Bovendien rijdt De Vries met het team van Toyota in het World Endurance Championship, iets dat hij ook in 2025 weer zal gaan doen. Met dat team greep hij recent nog nét naast de zege in de wereldberoemde 24u van Le Mans. Dat deed hij samen met voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi.

Naast die twee activiteiten bij die teams heeft de Friese coureur inmiddels nóg een uitdaging gevonden voor de komende maanden en daarbij heeft teamgenoot Kobayashi mogelijk een belangrijke rol gespeeld. De Vries gaat namelijk in de Super Formula, de welbekende Japanse raceklasse, twee races rijden voor het team van Impul, waar hij auto #7 gaat besturen tijdens in ieder geval de aankomende race op 25 augustus. Op dat moment strijkt de klasse neer op de Twin Ring in Motegi. De Vries wordt na Théo Pourchaire en Ben Barnicoat de derde niet-Japanner die dit seizoen in de klasse rijdt. Het is onwaarschijnlijk dat hij met zijn drukke programma een heel seizoen in de Japanse klasse af zal gaan werken in 2025.

