Max Verstappen is doorgaans welbekend met alle memes die de Formule 1 rijk is en de drievoudig wereldkampioen vindt het bovendien ook leuk om zo nu en dan een sneertje uit te delen aan de concurrentie. Dit keer is Toto Wolff aan de beurt op de een livestream van de Red Bull-coureur.

De livestreams van Verstappen zorgen doorgaans voor een hoop mooi vermaak en uitspraken vanuit de drievoudig wereldkampioen. Met enige regelmaat kruipt de Nederlander in zijn simrace set-up om online races te rijden met Team Redline, terwijl de Red Bull-coureur ook niet vies is van het spelen van andere games met zijn vrienden. Ook op woensdagavond vond Verstappen - die als leider in het wereldkampioenschap begonnen is aan de winterstop - tijd om zich bezig te houden met één van zijn favoriete hobby's. Het leverde weer een aantal kostelijke momenten op voor de Limburger.

Drive to Survive-meme

Tijdens een verhit moment op de livestream, waarbij Verstappen met zijn gamevrienden een schietspel aan het spelen is, laat hij zich even gaan. Vervolgens wordt er opgemerkt dat Verstappen zó hard aan het schreeuwen is, dat zijn microfoon het niet meer aankan. "Mijn headset is fucked", merkt Verstappen vervolgens op. Daarna wordt een legendarisch moment uit Drive to Survive nagespeeld. In die scene horen we Wolff klagen over het porpoising-effect, waarna Christian Horner hem vertelt dat hij zijn 'fucking auto moet aanpassen.' Wolff slaat echter direct terug in dat moment: "Pas jij je auto maar aan, zelfs Checo zegt dat de auto fucked is."

Verstappen haakt in

Terug naar Verstappen zijn livestream, waar het moment dus nagespeeld wordt. Eén van zijn mede-gamers grapt na Verstappen zijn opmerking over zijn apparatuur: "Vervang je fucking headset!" Verstappen, die over het algemeen prima op de hoogte is van alle online internetmemes, haakt meteen in: "Zelfs Checo zegt dat het fucked is", waarmee hij met name Mercedes-voorman Wolff spottend imiteert.

Crane: "he shouted so loud his mic shaunted"



Max: "MY headset is fvcked"



Crane: "Change your fvcking headset!"



Max: "Even Checo is saying-:



Max Verstappen knowing all the memmeeees pic.twitter.com/XmNor6WLWg — Laura 🦋 (@formuLau16) July 31, 2024

