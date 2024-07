De zomerstop is begonnen en dat betekent dat de Formule 1-coureurs het eventje iets rustiger aan mogen doen. Het strakke trainingsprogramma, mag voor even in de kast en de coureurs mogen zich als 'normale' mensen gedragen. Dat betekent ook dat het strakke voedingspatroon ook even vergeten mag worden, zo ook voor Max Verstappen.

Afgelopen weekend werd de laatste race voor de zomerstop verreden. George Russell leek die te winnen, want hij kwam simpelweg als eerste over de streep. Toch werd die zege na de vieringen en de persconferentie afgepakt door de FIA. De W15 van Russel was namelijk net iets te licht bevonden. De derde zege van de Brit laat dus voorlopig op zich wachten en Lewis Hamilton kreeg uiteindelijk de grootste beker.

Artikel gaat verder onder video

Minimumgewicht

Verstappen is vaak achter zijn computer terug te vinden in zijn vrije tijd. De Nederlander geniet van zijn dagen weg van de Formule 1 en trekt de snoepdoos open. "Ik inhaleer dit chocolaatje even, ach, het is toch vakantie", zo vertelde de Limburger. Team Redline-teamgenoot Gianni Vecchio haakt daar vervolgens gelijk op in: "Er is geen minimumgewicht, toch George Russell?"

max: i’m inhaling these chocolates.. oh well it’s the holidays!

gianni: there’s no minimum weight right george russell?



my god 💀💀💀 pic.twitter.com/49ul9eQQgz — nini (@SCUDERIAFEMBOY) July 31, 2024

Gerelateerd