Op maandag werd het nieuws bekend dat Sergio Pérez ook na de zomerstop gewoon weer instapt bij het team van Red Bull Racing. Een beslissing die toch niet iedereen aan had zien komen, zo blijkt uit verschillende reacties op sociale media. Een greep uit de online comments op het nieuws uit Milton Keynes.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Grote verbazing op het internet

En dus stond er op maandag in Milton Keynes een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Na de opnieuw teleurstellende prestatie van Pérez in België - de routinier kwam vanaf P2 niet verder dan de zevende plek - was het billenknijpen voor de Mexicaanse fans. Desalniettemin kwam op maandag in de avond het verlossende woord vanuit Milton Keynes naar buiten: Pérez is ook na de zomerstop weer gewoon actief voor Red Bull. Op het internet wordt er op verschillende manieren gereageerd op het aanblijven van Pérez.

It's kinda embarrassing for the sport that the worst driver of the grid has unquestionable job security in a top team while drivers like Sainz or Hülkenberg have to settle for backmarker cars. — Raven (@RavenSF7) July 29, 2024

It looks that Christian has won another battle against Dr. Marko. I'm really curious to see what will happen in the second part of the season. — Rumen Krastev (@RumenKrastev1) July 29, 2024

Gasly and Albon must be confused. They got sacked for way less than what this guy is doing — Soham (@sohamsakaria) July 29, 2024

Congratulations McLaren on winning the constructors championship — Owen (@Owencl_) July 29, 2024

Hmmm.. gaat Max dan toch vertrekken einde seizoen? Niet dat dat wenselijk is, maar opzich een opmerkelijke keuze, vooral omdat er meerdere coureurs klaar staan en het waarschijnlijk beter doen dan Perez. Ook om constructeurs veilig te stellen🤨 — Patrick (@driveP) July 29, 2024

Perez brengt genoeg sponsorgeld mee (en de verkoop van Red Bull blikjes in Mexico) om het verlies van prijzengeld mee goed te maken als Red Bull 2e of 3e in het constructeurskampioenschap wordt.

Maar sportief gezien een misser. — Marjo (@MarGorseling) July 29, 2024

Max will join Mercedes for 2025 instead! 🙃 lol pic.twitter.com/hjuQ5Hj4yF — PrinzSeptim (@PrinzSeptim) July 29, 2024

Welk chantage middel heeft cheko over Horner? dit is totale waanzin, en iedereen ziet toch dat hij veel schade rijd, niet presteert en totaal geen hulp is voor het team. Je zal maar in zijn garagebox werken ... — Deejay DaDream (@deejaydadream) July 29, 2024

Wat gaat Marko nu doen ?

Helmut wilde Perez weg en van RB opnieuw een junior team maken met Tsunoda/Lawson en wel in de summer break...... — Turbo-f1-80s (@Turbo80s) July 29, 2024

LMAO. Dude is driving backwards and still keeps his seat. Dang, little bro must be packing one hell of a sponsorship money. — Venomous (@VenomousSneak) July 29, 2024

Ongelofelijk, wat laat Horner zich kennen zeg. Tis dat ik fan van Max ben maar ik delete alles van RB — Nicky (@Nicky10467) July 29, 2024

Gerelateerd