Lando Norris heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van België als snelste afgesloten. Met een 1.42.260 eindigde de McLaren-coureur bovenaan de tijdenlijst. Oscar Piastri en Max Verstappen completeerden de top drie.

Het raceweekend in de Belgische Ardennen begon vrijdagmiddag goed voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander zette een 1.43.372 op het bord en was daarmee ruim een halve seconde sneller dan de nummer twee, Oscar Piastri. Het is uiteraard nog vroeg in het weekend, maar gezien de moeizame recente weken voor de Limburger, toch een lekker begin. De tweede vrije training op het roemruchtige Circuit van Spa-Francorchamps ging om klokslag 17:00 uur van start. Net als tijdens de eerste oefensessie, ging deze gebukt onder bewolkte omstandigheden. Met een buitentemperatuur van 22 graden Celsius, was er van neerslag echter geen sprake.

Verstappen sterk in openingsfase

Bij het vrijgeven van de baan kwam een groot deel van het veld direct naar buiten. In de Belgische Ardennen is een plens water nooit ver weg, en dus is het zaak om zo snel mogelijk de benodigde data te verzamelen. In de openingsfase werd met name de medium band aan de tand gevoeld voor een langere run, ongetwijfeld met het oog op zondag. Verstappen klokte op de gele sloffen een 1.43.456, en schoot daarmee naar de eerste plaats in de tijdenlijst. De Limburger verbeterde zichzelf niet veel later met een 1.43.339. Na het eerste kwartier werd de top vijf achter Verstappen gecompleteerd door Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz en Oscar Piastri.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



Max Verstappen sweeping through Eau Rouge is the first driver out on track#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RpN57WKMRt — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

McLaren vindt de aansluiting

Halverwege de sessie werden er voor het eerst een aantal snelle ronden op de zachtste compound verreden. Piastri zette een 1.42.475 op het bord en nam daar de eerste positie in de tijdenlijst mee over. Verstappen was op zijn beurt goed voor een 1.42.477 en wist de tijd van de McLaren-coureur dus op 0.002 seconde niet te evenaren. Sergio Pérez kwam op dit punt nog niet verder dan de zevende tijd. Dezelfde positie als waarmee hij de eerste oefensessie afsloot. Met Charles Leclerc op P3 en Sain daarachter op P4, leek Ferrari er goed bij te zitten.

Halfway through FP2 and it's Piastri who's setting the pace now, two thousandths ahead of Verstappen 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/8otWLAmP1y — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

McLaren op één en twee

Aan het eind van de rit was het Norris die op de zachte band als snelste uit de bus kwam met een 1.42.260. Piastri eindigde op de tweede stek, gevolgd door Verstappen, Leclerc en Sainz. Op P6 zagen we in George Russell de eerste Mercedes-coureur terug. Een positieve noot voor Verstappen was echter dat de rondetijden in zijn lange run er uitstekend uitzagen, wat kansen biedt voor de zondag. Met een gridstraf van tien plaatsen, gaat de Nederlander namelijk hoe dan ook een inhaalrace tegemoet.

