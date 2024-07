Christopher Drexler, de gouverneur van Stiermarken, onthult bij Kronen Zeitung dat de Grand Prix van Oostenrijk bijna werd verstoord door klimaatactivisten, maar dat deze op tijd in de kraag zijn gevat.

De Grand Prix van Oostenrijk leek met de pole position en de sprintoverwinning van Max Verstappen weer een 'simpel' een-tweetje voor de Nederlander te worden, maar dat liep toch anders af met de climax die plaatsvond tussen Verstappen en Lando Norris. Toch was het feestje in de Oostenrijkse bergen bijna niet doorgegaan en dat had alles te maken met klimaatactivisten die van plan waren om het festijn te verstieren.

Vastketenen aan de baan

Vlak voordat de Formule 3-hoofdrace op zondag plaatsvond, slaagden enkele demonstranten erin om de barrières rondom de baan te doorbreken. Enkele activisten stonden al in de grindbak en naar verluidt was het de bedoeling dat ze zichzelf aan de baan gingen vastketenen. Een woordvoerder van de politie vertelt: "Twee van hen bereikten de grindbak bij bocht 3 voordat ze werden tegengehouden door het beveiligingspersoneel van de organisator. Ze kwamen blijkbaar via het westelijke, beboste deel het circuit op." De gouverneur van Stiermarken veroordeelt de actie: "Voor mij zijn deze mensen geen activisten, ze zijn gevaarlijk. Ze gijzelen tienduizenden vreedzame motorsportfans en brengen zo schade toe aan het klimaat - namelijk dat van onze samenleving." Uiteindelijk zijn er twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van huisvredebreuk, zonder kaartje aanwezig te zijn op het circuit en schade aan eigendommen van anderen.

