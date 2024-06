Normaal gesproken is de Cooldown Room na afloop van een race terrein voor Max Verstappen. Dit keer was de Nederlander echter afwezig tijdens het terugkijken van de beelden op het scherm en was het winnaar George Russell die zijn lach niet onder controle kon houden bij het zien van de crash tussen Verstappen en Lando Norris.

Lange tijd leek er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. De kampioenschapsleider ging comfortabel aan de leiding en controleerde de race, totdat hij zijn laatste pitstop moest maken. Mede door de ook net naar binnen rijdende Norris werd het een pitstop waarbij Verstappen dik vijf seconden van zijn voorsprong in rook zag opgaan, waardoor hij ineens de hongerige Brit op zijn staart had zitten. Norris trok alle registers open, poogde meerdere inhaalacties en Verstappen verdedigde met hand en tand. Uiteindelijk ging het - mede door de risicovolle verdedigingstactieken van de Nederlander, faliekant mis. Het tweetal raakte elkaar en de race eindigde in tranen.

Lachende Russell

Na afloop van de race verzamelden winnaar Russell - die dus geluk had na de crash van het tweetal en won - Oscar Piastri en Carlos Sainz zich in het kamertje van de Cooldown Room om zich op te maken voor het podium. Zoals gebruikelijk toonde de organisatie op het aanwezige scherm de hoogtepunten van de race en logischerwijs werd ook de opmerkelijke crash tussen Verstappen en Norris tentoongesteld. Racewinnaar Russell kon bij het zien van het hachelijke moment zijn lach niet onder controle houden.

Camera's vergeten?

"Niet waar!", zo reageerde Russell op de beelden die hier te zien zijn terwijl hij even leek te vergeten dat de hele wereld via de camera's achter hem aan het meekijken was. Even later corrigeert hij zich wanneer hij weer gaat zitten: "We zouden hier niet om moeten lachen", zegt de Brit. Vervolgens kan hij het toch niet laten om nog een opmerking te maken over het opmerkelijke moment: "Alsof één keer niet genoeg was!"

