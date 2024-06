Piastri blij met P2, maar had zege in zicht: "Dus dat doet wel een beetje pijn"

Voor Oscar Piastri is de tweede plek er eentje met gemengde gevoelens. Zo is blij met een podiumplek, maar kon hij aan de overwinning ruiken. Desalniettemin vindt de Australiër dat er goede punten zijn gescoord, toch had er met wat geluk iets meer in gezeten.

Piastri was uit op sportieve revanche toen zaterdagmiddag zijn derde tijd werd afgepakt. Op de Red Bull Ring startte de Australiër dan ook als zevende en wist hij gedurende de race gestaag zichzelf naar voren te werken. Het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen hielp uiteraard ook en op die manier schoof Piastri door naar P2.

'Heel dicht bij de overwinning'

Voor de camera van F1TV legt Piastri zijn race uit: "Het is mijn vierde podium in de Formule 1, maar ik was zo dicht bij een overwinning. Dus dat doet wel een beetje pijn, maar we hebben goede punten te pakken. De tweede helft van de race waren we best sterk. Natuurlijk ben ik blij met een podiumplek, maar als je zo dicht bij bent, dan doet het wel een beetje pijn." Volgend weekend reist het spektakel af naar Silverstone en daar hoopt Piastri hoge ogen te gooien: "Veel fijne herinneringen aan de laatste keer. Hopelijk kunnen we weer vooraan meedoen. Ik heb niet precies gezien wat er tussen Lando en Max gebeurden, maar het was duidelijk gelijkwaardig aan de voorkant. We zaten er goed bij op een baan waar ik altijd van geniet."

