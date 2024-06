Hoewel Toto Wolff en dr. Helmut Marko qua teams rivalen zijn, bekijkt de teambaas van Mercedes de situatie bij Red Bull Racing en stelt hij dat Marko het moeilijk heeft zonder de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz.

In oktober 2022 kwam het trieste bericht dat de oprichter van Red Bull was overleden. Mateschitz was al langere tijd niet helemaal topfit en het overlijden kwam daardoor niet geheel als een verrassing. Marko werd juist door de oprichter naar het team gehaald om de lijnen uit te zetten en sinds het overlijden is er een machtsstrijd gaande. Hoewel Wolff zich vooral op zijn eigen team focust, ziet hij bij Kurier dat Marko geraakt is door het wegvallen van de oprichter.

'Red Bull heeft andere identiteit zonder Mateschitz'

De afgelopen weken hingen er geruchten in de lucht over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes en de komst van Marko werd ook niet uitgesloten. Wolff legt zijn band uit met de adviseur van Red Bull: "Ik kon vorig jaar goed met hem opschieten. Ik heb enorm veel respect voor hem. Maar ik zie dat hij geraakt is door wat er momenteel bij Red Bull gebeurt. Dat dit team niet meer de identiteit heeft die het had onder Dietrich Mateschitz."

Oliver Mintzlaff (CEO Red Bull) & Dietrich Mateschitz

Flirten met Verstappen is entertainment

Dat Wolff publieke zijn interesse in Verstappen heeft uitgesproken, dat ziet de teambaas ook wel als een spelletje. "Natuurlijk is het ook een beetje entertainment, maar er zit een serieuze gedachte achter. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat dit team snel is en werkt. En daar hoort ook bij welke coureur er in onze auto zit", aldus Wolff.

