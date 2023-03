Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 16:47

Max Verstappen wordt natuurlijk op veel plekken in de wereld op handen gedragen, maar op dit moment is hij zeker niet de enige Nederlander die daarvan mag genieten. Erik ten Hag kan in Engeland en ver daarbuiten op dit moment niet kapot bij de supporters van Manchester United en het is uitgerekend Ten Hag die nu vol lof spreekt over zijn landgenoot.

Ten Hag maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Manchester United om daar in het diepe te springen bij één van de grootste clubs ter wereld. Hoewel het aanvankelijk niet voor de wind ging met de Tukker in Manchester, wist hij de boel op de rit te krijgen en heeft hij zich inmiddels op weten te werken tot één van de meest gewaardeerde voetbalmanagers in het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten. Afgelopen week wist hij beslag te leggen op het eerste zilverwerk bij zijn nieuwe club, toen Newcastle United in de finale om de Carabao Cup met 2-0 verslagen werd.

Nuchtere Tukker

De manier waarop Ten Hag in korte tijd de gigantische club naar zijn hand heeft weten te zetten, levert hem zowel in binnen- als buitenland enorm veel lof op. Langzaam maar zeker begint hij als manager tot de groten der aarde te behoren, al lijkt de nuchtere Tukker gewoon lekker zichzelf te blijven. In gesprek met Sky Sports krijgt hij de vraag of hij wat over landgenoot Verstappen kan zeggen en wellicht nog wat tips voor de tweevoudig wereldkampioen heeft. "Ik heb geen tips voor hem, want hij heeft zulke enorme prestaties laten zien". klinkt het duidelijk.

Lofzang aan Verstappen

De trainer uit Oldenzaal vervolgt zijn lofzang: "Hij is ten eerste een geweldige coureur, maar daarnaast ook een geweldige persoonlijkheid. Hij is een winnaar, dus hij weet hoe hij moet winnen. Ik weet zeker dat hij dit jaar hetzelfde gaat doen. Hij is jong, maar ook nog eens erg consistent. We zijn in Nederland ontzettend trots op hem. Ik wens hem heel veel succes voor het nieuwe seizoen en hoop dat hij opnieuw de wereldtitel naar Nederland weet te brengen", klinkt het ten slotte trots vanuit Ten Hag.

