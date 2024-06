De Grand Prix van Spanje is na een kort uitstapje in Noord-Amerika de volgende locatie op de kalender en de eerste race van een heuse triple-header. Na Spanje reizen we door richting Oostenrijk en Silverstone en dus komt het Formule 1-geweld deze weken op rap tempo naar je toe. We trappen - zoals gebruikelijk - het weekend af met de eerste vrije training vanaf 13:30. Mis niks van de actie op de baan en volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

