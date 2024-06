Red Bull Racing kent een aantal moeizame weken in de Formule 1, terwijl de concurrentie een stap naar voren lijkt te hebben gezet. De kampioensformatie blijft daarom niet stilzitten. Afgelopen woensdag verreed Max Verstappen een geheime test op het circuit van Imola, zo meldt De Telegraaf.

Het team van Red Bull Racing won afgelopen seizoen 21 van de in totaal 22 verreden races, maar heeft dit jaar een zwaardere dobber aan de concurrentie. Alhoewel Max Verstappen met overwinningen in Canada en Imola twee van de laatste vier races wist te winnen, is het een publiek geheim dat de grootmacht uit Oostenrijk momenteel problemen met de RB20 ondervindt. Tegelijkertijd moet daar echter direct een kanttekening bij worden geplaatst. Op het blote oog lijken de problemen namelijk circuitspecifiek.

Artikel gaat verder onder video

Concurrentie Red Bull Racing

De auto van Red Bull komt erg slecht voor de dag op circuits waar veel hobbels in het asfalt zitten, en waar over de kerbstones gereden moet worden om zoveel mogelijk snelheid door de bochten mee te nemen. De afgelopen races werden verreden op circuits waar dit vaak het geval was, terwijl Red Bull Racing op de komende drie circuits - Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië - normaliter erg sterk voor de dag komt. Het moge duidelijk zijn McLaren, Ferrari en wellicht ook Mercedes een stap voorwaarts hebben weten te zetten, lijkt er binnen Red Bull Racing om deze reden nog geen man overboord.

Geheime test Imola

Toch zit de kampioensformatie uit Milton Keynes niet stil. Afgelopen woensdag verreed Max Verstappen een geheime test op het circuit van Imola, zo meldt De Telegraaf. De test werd verreden in de auto van 2022, en was bedoeld om de verschillen met de kampioenschapwinnende koets van dat jaar te bestuderen. Het wordt hoe dan ook interessant om te zien of Red Bull Racing dit weekend in Barcelona ouderwets sterk voor de dag komt, of dat de concurrentie ook op 'Red Bull-domein' een vuist weet te maken.

Gerelateerd