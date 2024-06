De FIA heeft de minimale leeftijd voor het verkrijgen van een superlicentie verlaagd naar zeventien jaar. Het maakt de weg vrij voor een mogelijk F1-debuut voor Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen ging in aanloop naar de Grand Prix van Spanje in op de regelverandering.

Verstappen heeft het record in handen voor het racen in de Formule 1 met de jongste leeftijd: 17 jaar en 166 dagen. Na het eerste seizoen van de Limburger besloot de FIA om de leeftijdsgrens voor een superlicentie omhoog te gooien naar achttien. Daarnaast werd een puntensysteem ingevoerd waarbij coureurs bepaalde prestaties in juniorkampioenschappen - of de IndyCar of het FIA World Endurance Championship of andere klasses - moesten behalen om een superlicentie te bemachtigen. Als deze regels vóór 2015 waren opgesteld, dan had Verstappen absoluut geen kans gehad om dat jaar bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso te mogen rijden. Het reglement wat betreft de leeftijdsgrens wordt daarom ook wel de Verstappen-regel genoemd.

Je moet die kans krijgen

De FIA heeft de minimale leeftijd weer naar beneden gehaald. Volgens een regelverandering is het nu weer zeventien in plaats van achttien jaar, zolang de coureur zich heeft bewezen de Formule 1 aan te kunnen. Het opent de deur voor Antonelli, die pas in augustus achttien wordt. Naar verluidt kan hij middenin dit seizoen Logan Sargeant vervangen bij Williams om ervaring op te doen alvorens hij Lewis Hamilton bij Mercedes opvolgt. Het geeft de Zilverpijlen dus de kans om de jonge Italiaan klaar te stomen voor de koningsklasse.

Over de regelverandering vertelde Verstappen bij Viaplay: "Als jij goed genoeg bent voor de Formule 1, dan moet het niet uitmaken dat je eerst achttien moet worden. Ik denk dat als jij zeventien bent en je bent er klaar voor, je bent goed genoeg, dan moet je ook gewoon die kans krijgen."

Russell, die in 2025 Antonelli als zijn teamgenoot kan verwachten, ging er verder op in tegenover de andere aanwezige media op het Circuit de Barcelona-Catalunya: "Ik denk dat elke coureur weer anders is. En wanneer je terugblikt op Max, als nu Kimi als voorbeeld neemt, dan denk ik dat die jongens een geweldig team om zich heen hebben - Kimi met Mercedes, al die voorbereiding en het testen dat hij heeft gedaan. Max zat in de luxepositie met zijn vader als voormalig F1-coureur dat hij daardoor wist wat nodig was om er klaar voor te zijn. Je zag ook hoe Ollie Bearman het deed in Saoedi-Arabië, waarbij hij in het diepe werd gegooid en hij deed het geweldig. Dus ja, iedereen is anders. Ik denk dat het van de persoon afhangt."

