Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 18:13

Nyck de Vries heeft heel zijn carrière zonder manager doorgebracht maar voor zijn grote overstap richting de Formule 1 heeft hij besloten om tóch maar eens een manager in de armen te nemen: Guillaume Le Goff. De Fransman vertelt over zijn eerste maanden met De Vries en is voornamelijk lovend over de fanatieke Oranjefans.

Nadat De Vries in 2022 plotseling een stoeltje in de koningsklasse wist te bemachtigen, ging het allemaal zeer snel met het leven van de coureur uit Sneek. Lange tijd wist de Nederlander zijn loopbaan zelf in controle te houden, maar voor zijn grote avontuur richting de Formule 1 heeft hij toch besloten om een manager in de armen te nemen die zijn zaken kan regelen. De keuze viel op Le Goff, die verder ook actief is als manager van Pierre Gasly. De Vries en Le Goff kennen elkaar al een jaar of tien en dus was het geen lastige keuze om in zee te gaan met de Fransman.

Positionering ten opzichte van Verstappen

In een uitgebreid interview met Motorsport.com spreekt de nieuwe belangenbehartiger van De Vries over zijn eerste maanden qua samenwerking en gaat hij vooral wat dieper in op de Oranjefans, die natuurlijk groot fan zijn van Max Verstappen. "Het is mooi om te zien dat er zoveel aandacht voor de Formule 1 is in Nederland, wat natuurlijk vooral aan Max te danken is. Toen we nadachten over hoe we Nyck moesten positioneren en hoe men in Nederland tegen Nyck aan zou kijken, waren we eigenlijk bang dat er misschien geen ruimte zou zijn voor een tweede Nederlandse F1-coureur. Omdat Max zo groot is. Maar ik moet zeggen dat ik positief verrast ben door de waardering die de Nederlandse fans hebben voor Nycks verhaal en reis naar de Formule 1", stelt Le Goff.

Het grote publiek

De manager van De Vries complimenteert daarnaast het Nederlandse publiek, dat volgens hem al langer bekend was met zijn cliënt. "Hij heeft er zo voor hard gewerkt, heeft alles gedaan om een kans te krijgen en heeft zijn hoofd nooit laten hangen. Het heeft me ook verrast dat veel Nederlanders al bekend waren met het verhaal van Nyck. Voordat hij zijn F1-debuut maakte, was er al veel erkenning voor wat hij had gepresteerd. En daar heb ik op mijn beurt veel waardering voor", klinkt het complimenteus. "Ik vond het in de lagere raceklassen namelijk altijd erg frustrerend om te zien hoe jonge coureurs zich door allerlei bochten aan het wringen waren om dichter bij de Formule 1 te komen, terwijl de meesten van hen het niet zouden redden. Maar de waardering van het grote publiek komt pas als ze de Formule 1 halen. Die fout heeft het Nederlandse publiek niet met Nyck gemaakt. Dat vond ik heel mooi om te zien", besluit hij.