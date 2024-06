Red Bull haakt in op EK voetbal met Verstappen en Van Dijk met knipoog naar Nederlands volkslied

Het Formule 1-circus heeft na een interessant weekend in Canada een weekje rust, en dus kan ook daar het EK voetbal op de voet gevolgd worden. Oranje heeft de eerste drie punten inmiddels binnen en op social media verwijst Red Bull Racing met een knipoog naar het volkslied van Nederland.

Red Bull Racing had tijdens het raceweekend een bijzondere gast. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, bracht een bezoekje aan de garage van de Oostenrijkse grootmacht en bracht daarnaast wat tijd door met zijn vriend Max Verstappen. De twee waren onder andere samen op een boot te zien, waar werd geproost met een alcoholvrij biertje. Nu het EK voetbal van start is gegaan en het Nederlands elftal de eerste drie punten uit het vuur heeft weten te slepen door van Polen te winnen, haakt Red Bull Racing met een knipoog in op al het voetbalgeweld. De renstal deelt een foto van Verstappen en Van Dijk met de tekst: "Wanneer er geen Formule 1 is, maar je nog steeds het Nederlandse volkslied hoort", doelend op alle overwinningen van de Limburger.

Mee Met Oranje

Verstappen hoeft aankomend weekend in Spanje pas weer aan de bak, maar voor Van Dijk zijn de meest belangrijke weken van het jaar inmiddels aangebroken. Het Nederlands elftal speelde op zondag tegen Polen, waar met een 2-1 overwinning de eerste drie punten binnen werden gehengeld. Aanstaande vrijdag staan de elf van Oranje opnieuw voor een grote uitdaging. Om 21:00 uur wordt er dan afgetrapt tegen Frankrijk, wat zomaar eens de doorslaggevende wedstrijd zou kunnen worden wat betreft de eerste plaats in de poule. Wil je de komende weken op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal en het EK voetbal? Op MeeMetOranje word je als eerste op de hoogte gebracht.

