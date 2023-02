Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 09:18

Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft de Oostenrijkse Charlie Wurz in het vizier. De 17-jarige coureur maakte afgelopen seizoen indruk in de Formula Regional en is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz.

Red Bull Racing stond jarenlang bekend om het succesvolle opleidingsprogramma van de renstal, maar de vijver met talent is inmiddels behoorlijk opgedroogd. Zusterteam AlphaTauri rijdt aankomend seizoen met Yuki Tsunoda - zijn derde jaar bij het team - en buitenstaander Nyck de Vries, wat laat zien dat er op dit moment weinig grote talenten in de pijpleiding zitten bij de formatie uit Milton Keynes. Marko heeft zijn oog nu echter laten vallen op Wurz en als Marko zijn oog op iemand laat vallen, kunnen er zomaar dromen uitkomen (en net zo snel weer in duigen vallen).

Alexander Wurz wekt interesse van Helmut Marko

"In de Formule 4 had hij vaan een gewichtshandicap [in 2022 werd hij vierde in de Italiaanse Formule 4 namens Prema Racing], maar ook al is het kampioenschap in Nieuw-Zeeland vandaag de dag minder internationaal, het is nog steeds een graadmeter. Hoe dan ook, we houden Charlie in de gaten. In de Formule 3 moet duidelijk worden waar hij staat", aldus de Oostenrijker over zijn landgenoot in gesprek met Kronen Zeitung.

Financiële obstakels

Wurz komt dit jaar uit in de Formula Regional Europa, een soort tussenklasse tussen de Formule 3 en de Formule 4. Ondanks dat hij al 36 van de benodigde 40 punten voor een superlicentie bij elkaar heeft gereden, vormt de financiële kant momenteel een obstakel: "Ik moet geld bij elkaar zien te krijgen om de volgende stap te zetten", liet Wurz recent optekenen. Naast Wurz volgt Marko ook de 15-jarige Oostenrijkse kartcoureur Kiano Blum.