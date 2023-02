Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 10:58 - Laatste update: 10:58

Het team van Mercedes heeft tijdens de testdagen in Bahrein totaal geen indruk gemaakt op analisten en concurrenten. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz heeft na de oefendagen in Bahrein geconstateerd dat de Duitse renstal zelfs buiten de top drie is gekukeld in de rangorde voor komend seizoen.

De eerste kilometers van het nieuwe Formule 1-seizoen zitten erop na de testdagen in Bahrein. Hoewel de resultaten en tijden rondom de tests natuurlijk nog geen definitief uitsluitsel geven, kunnen de analisten inmiddels wél een indicatie maken van hoe de teams erop staan richting het nieuwe seizoen. Met name het team van Red Bull Racing lijkt er na een dominant seizoen weer gunstig op te staan. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten prima tijden te noteren en daarnaast ook nog eens een hoop rondjes te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes vierde

Grote zorgen zullen er echter zijn bij Mercedes. De Duitse renstal hoopte na een bemoedigend slot van het 2022-seizoen een stap voorwaarts te zetten en het gat richting Ferrari en Red Bull te dichten. Dat leek er in Bahrein voorlopig echter niet van te komen. Sky Sports-analist Kravitz vreest het ergste voor Lewis Hamilton en George Russell. De Brit denkt zelfs dat de Zilverpijlen in de rangorde gepasseerd zijn door het team van Aston Martin. Kravitz schaalt de groene bolides als derde in op zijn rankings.

McLaren achtste

Kravitz legt uit hoe hij tot die conclusie is gekomen. "Aston Martin heeft vanaf dag één voor kopzorgen gezorgd bij Red Bull. Adrian Newey noemde het al als één van de teams waar hij bezorgd om is. De auto is in essentie goed. Alonso's racerun was heel goed op zaterdag." Naast het laag inschalen van Mercedes heeft de analist ook geen hoge pet op van McLaren. Hij schaalt het team van Lando Norris en Oscar Piastri momenteel in als achtste op de grid, waarmee alleen AlphaTauri en Williams eronder staan.

De rankings van Ted Kravitz na Bahrein

1. Red Bull

2. Ferrari

3. Aston Martin

4. Mercedes

5. Alpine

6. Haas

7. Alfa Romeo

8. McLaren

9. AlphaTauri

10. Williams