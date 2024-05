George Russell is met zijn vijfde startplek voorlopig de beste Mercedes in Monaco. De 26-jarige coureur hoopt veel plekken goed te kunnen maken tijdens de race, maar ziet achter zich direct Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton staan.

Het hele weekend in Monaco zit Mercedes er aardig bij. Zo wist Hamilton op vrijdag nog de eerste training als snelste af te sluiten, maar dat was natuurlijk slechts een vrije training. Het echte werk begon zaterdag om 16:00 uur met de kwalificatie voor de grote prijs van Monaco. Daarin was het vooral stuivertje wisselen tussen de Ferrari's en de McLaren's voor de pole position en Russell blikt dan ook terug op een prima verlopen sessie.

Auto voelt goed

"Het was best wel een sterke sessie en ik voelde me erg goed in de auto", zo opent Russell tegenover onder anderen GPFans in Monaco. Hoewel de Brit terugkijkt op een prima sessie, ziet hij ook dat de marges dicht bij elkaar liggen en dat stemt hem ergens ook wel weer ontevreden. "Het zat allemaal vrij dicht bij elkaar als je kijkt naar P3, dus dat is ergens wel frustrerend." Daarnaast onthult Russell dat Mercedes een update naar voren heeft gebracht en dat heeft goed uitgepakt. "Het team heeft wel echt een fantastische 'job' gedaan. Door de updates aan de auto eerder dan gepland naar de auto te brengen en ik voel de progressie."

Russell kijkt niet naar Verstappen, maar naar voren

Op de vraag wat er mogelijk is vanaf die vijfde startplek, legt Russell uit: "Daar [een podiumplek red.] moeten we in geloven, maar de strategie is hier de sleutel. Je hebt ook wel wat geluk nodig natuurlijk. Een lange stint om mee te beginnen klinkt misschien niet ideaal, maar met een safety car of VSC, kan dit het verschil betekenen." Achter Russell starten er twee wereldkampioenen en op de vraag van GPFans of hij daar nog rekening mee houdt, is Russell duidelijk: "Ik kijk vooral naar voren om posities te pakken."

