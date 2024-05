We zitten om 12:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde vrije training op het stratencircuit van Monte Carlo. De Grand Prix van Monaco is de achtste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 81e maal gehouden worden in het prinsdom en voor de zeventigste keer als F1-race die meetelt voor punten. Het is 21°C en zonnig. De regen lijkt niet meer op de loer te liggen. De laatste trainingssessie voor de Grand Prix van Monaco gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Monaco Sort by: Latest Oldest 🏁 Finishvlag valt De derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco is ten einde gekomen. Charles Leclerc sluit de laatste sessie voor de kwalificatie als snelste af met een 1:11.369. Max Verstappen moet een snel rondje in de slotfase afbreken vanwege verkeer. Hij wordt tweede op 0.197 seconden achterstand. Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Sergio Pérez sluiten de top vijf af. De kwalificatie staat gepland om 16:00 uur. Tot dan! Verstappen pusht "Als ik nog meer van dat soort rondjes doe, eindig ik in de muur," laat Max Verstappen via de boardradio weten. Ondertussen gaat hij weer paars in sector 1. Verstappen dicht het gat naar Leclerc Max Verstappen vindt nog een paar tienden. Hij zet een 1:11.566 neer en zit nog maar 0.197 seconden van Charles Leclerc af. Lewis Hamilton klimt omhoog naar P3 met een 1:11.710. Piastri verslaat Verstappen Oscar Piastri gaat 0.057 seconden sneller dan Max Verstappen en staat met een 1:11.901 nu tweede in zijn McLaren. We hebben nog vijf minuten in VT3 te gaan. Verstappen verbetert Max Verstappen verliest wat in de eerste sector, maar vindt over de gehele ronden weer twee tienden. De Nederlander staat weer tweede met een 1:11.958. Maar de Red Bull is 0.589 seconden langzamer dan de Ferrari van Charles Leclerc. Vooral in de tweede sector verliest Verstappen veel tijd ten opzichte van de Monegask. Stand met nog 10 minuten te gaan 1. Leclerc 2. Sainz 3. Hamilton 4. Alonso 5. Norris 6. Verstappen 7. Piastri 8. Russell 9. Magnussen 10. Pérez 11. Stroll 12. Tsunoda 13. Ocon 14. Hülkenberg 15. Albon 16. Sargeant 17. Gasly 18. Ricciardo 19. Zhou 20. Bottas Leclerc vindt meer dan een halve seconde Charles Leclerc komt over de streep met nog een kwartier te gaan in de sessie en zet een 1:13.369 neer. Hij is daarmee maar liefst 0.610 seconden sneller dan teamgenoot Carlos Sainz, 0.718 seconden dan Fernando Alonso en 0.726 seconden dan Max Verstappen. Albon klaagt Alexander Albon is niet tevreden met de Williams. "We hebben geen idee wat we aan het doen zijn met de voorbanden. Echt geen idee. De voorbanden werken zo vroeg in de ronde al niet meer," klinkt het over de boardradio. Alonso komt tevoorschijn Fernando Alonso bevond zich de hele sessie rond de achttiende plek op de mediumband, maar de Aston Martin-coureur klokt plotseling de tweede tijd op de softs met een 1:12.087. We hebben nog 17 minuten te gaan in Vrije Training 3. Mercedes in de top vijf Beide Zilverpijlen staan in de top vijf. Lewis Hamilton gaat eerst naar de vierde positie met een 1:12.402 en vervolgens gaat George Russell naar de tweede stek met een 1:12.223 op 0.246 seconden achterstand van Charles Leclerc. Ferrari één-twee Charles Leclerc gaat nóg sneller met een 1:11.977. Carlos Sainz bevindt zich nu op de tweede positie na het klokken van een 1:12.279. Hamilton vliegt Lewis Hamilton verliest bijna de achterkant van de Mercedes in de tweede zwembadchicane, gaat wijd en klapt over de kerbs. Hij gaat met alle vier de wielen de lucht in, maar houdt de bolide nog net uit de vangrail. Onmogelijk Max Verstappen verbetert zijn beste tijd weer met een 1:12.391, maar hij zit nog drie tienden van Charles Leclerc af. De Nederlander laat via de boardradio weten: "Ik weet waar ik tijd kan winnen, maar het is gewoon onmogelijk. We weten waarom." Leclerc verbetert opnieuw Charles Leclerc is met een 1:12.092 nog eens anderhalf tienden sneller. Het gat tussen de Ferrari en Max Verstappen is nu 0.408 seconden. Paars in sector 1 Max Verstappen toont wederom aan dat de Red Bull goed gaat in de eerste sector. Na paars door Sainte Dévote omhoog naar het casino gaat hij nog groen in sector 2 en 3. De Nederlander klokt de tweede tijd met een 1:12.500, 0.258 seconden langzamer dan Charles Leclerc. Load more

