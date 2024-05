Komend weekend is het dan zover: het grootste auto- en motorsportweekend van 2024. Naast MotoGP, Formule E (twee races), NASCAR en DTM staan er twee historische races op het programma: de F1 Grand Prix van Monaco en de Indy 500 in IndyCar. Hoe laat begint de Indy 500 komend weekend?

Aanstaande zondag zal voor veel fans van de sport een fantastische dag worden. Eerst is er vanaf 11:00 uur tot ongeveer iets voor 15:00 uur al Moto3 tot en met MotoGP, waarna de Formule 1 het stokje om 15:00 uur over zal nemen. Daarna is het als toetje tijd voor IndyCar, waar de belangrijkste en meest bekende race van het seizoen zondag op het programma staat: de Indy 500.

VeeKay altijd goed tijdens Indy 500

Daar waar Rinus VeeKay nog nooit Indy 500 heeft gewonnen, is de Nederlander meestal wel erg goed rondom het weekend in Indianapolis. De afgelopen seizoenen gingen de zeges naar Takuma Sato, Helio Castroneves, Marcus Ericsson en vorig jaar Josef Newgarden. De Amerikaan won de race voor Ericsson en Santino Ferrucci. VeeKay moest het vorig jaar doen met P10, nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd achter Alex Palou. In 2022 begon VeeKay vanaf de derde plaats, maar viel hij uit, terwijl in 2021 hij weer vanaf P3 begon en de achtste plaats het eindresultaat was. In 2020 ging hij weg vanaf P4 en kwam hij als twintigste over de streep.

Hoe laat begint de Indy 500 zondag?

De Nederlander is dus vaak goed tijdens het kwalificatieweekend, maar de week daarna - tijdens de race - levert het tot nu toe nooit een resultaat op in de top vijf. Voor zijn doen heeft VeeKay zich dit jaar niet al te best gekwalificeerd voor de Indy 500 van 2024. De Nederlander begint zondag vanaf P7 en mag dus meteen aan de bak. Scott McLaughlin begint vanaf P1, voor Will Power en Josef Newgarden. Verder starten ook Alexander Rossi, Kyle Larson (een Indy 500-rookie) en Santino Ferrucci voor VeeKay. Om 18:38 uur begint de Indy 500 in Indianapolis. De race zal van begin tot eind live te zien zijn bij Ziggo Sport, op zowel het open kanaal als Ziggo Sport Racing. Alle mogelijkheid dus om zondagavond, na de F1-race in Monaco, te gaan kijken naar de verrichtingen van VeeKay.

