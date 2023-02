Jeen Grievink

George Russell heeft zojuist zijn W14 stil moeten zetten op het Bahrain International Circuit. De Brit kreeg op zijn stuur plots de melding 'Hydraulic Failure'. De rode vlag werd gezwaaid en de tweede testmiddag werd stilgelegd.

Het is absoluut geen probleemloze dag voor Mercedes in Bahrein. Op de tweede testdag lopen de Zilverpijlen tegen flink wat problemen aan. Vanochtend waren er problemen met de balans bij Lewis Hamilton en had hij ook geen grip aan de achterzijde van de auto. Toto Wolff sprak vlak voor de lunch al zijn zorgen uit en zei dat zijn team de problemen snel moest verhelpen. Echter, met Russell gaat het al niet veel beter. De Brit nam na de onderbreking het stuur over van Hamilton, maar kwam zojuist stil te staan met de melding 'Hydraulic Failure' op zijn stuur. Kort daar voor bleef hij al vastzitten in de vierde versnelling.

Mercedes gaat probleem zo spoedig mogelijk onderzoeken

Over de boordradio liet Russell aan zijn team weten dat hij geen vermogen meer had en luttele momenten later moest hij zijn W14 naast de baan parkeren. Terwijl hij uit zijn auto klom, werd de rode vlag gezwaaid. De sessie kwam stil te liggen, want de auto van Russell moest eerst worden verwijderd. "We zullen het probleem onderzoeken zodra we de auto weer in de garage hebben", zo liet het team van Mercedes al snel weten op Twitter.

Krijgt Mercedes boel tijdig weer op de rit?

Het belooft nog een drukke avond te gaan worden voor de monteurs van de Duitse renstal. Niet alleen moeten ze dus aan de slag met de problemen die bij Hamilton werden geconstateerd in de ochtend, ook moeten ze nu een technisch probleem aan de zijde van Russell zien te verhelpen. Het zal morgen dan ook des te meer een belangrijke dag worden voor Mercedes. Zaterdag is immers de laatste testdag en Mercedes zal graag willen weten of het de problemen heeft opgelost. Volgende week staat namelijk alweer de Grand Prix van Bahrein op het programma.

