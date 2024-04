Hoe laat begint morgenochtend de sprintrace in China?

Het raceweekend in China is vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training en de Sprint Shootout en dat betekent dat de volgende sessie de sprintrace zal zijn. Daarnaast staat op zaterdag ook nog de kwalificatie voor de Grand Prix van China op het programma.

De Sprint Shootout was een sessie om de vingers bij af te likken. Zo ging het halverwege de sessie druppelen, waardoor het spektakel losbarstten. Kleine foutjes werden snel afgestraft en Max Verstappen had toch wel grote moeite om zijn RB20 aan de praat te krijgen tijdens SQ3. Het zorgde ervoor dat de Limburger de sprintrace mag aanvangen vanaf P4. De snelste man op vrijdag was namelijk Lando Norris. Die ziet landgenoot Lewis Hamilton vanaf P2 vertrekken en Fernando Alonso vangt de verkorte race vanaf P3 aan.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China, is de planning iets anders dan normaal. Zo wordt de sprintrace zaterdagochtend om 05:00 uur verreden. De coureurs moeten het materiaal wel heel houden, want om 09:00 uur gaat de kwalificatie van start. Die sessie is bedoeld om de startvolgorde van de grote prijs van China te bepalen, die zondagochtend om 09:00 uur zal starten.

Zaterdag 20 april

05:00 uur: sprintrace

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 uur: Grand Prix van China

