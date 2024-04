Kelly Piquet en Penelope zonder Verstappen op pad, Marko wil geen tweejarige Pérez-deal | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1-coureurs en -teams hebben dit weekend de gelegenheid gehad om even bij te komen van de eerste paar races van het seizoen, alvorens we volgend weekend voor het eerst in vijf jaar tijd de Grand Prix van China gaan rijden. Max Verstappen had ondertussen een zegje over zijn favoriete Red Bull-bolides van de afgelopen jaren, terwijl Adrian Newey zijn zorgen uitsprak over de motorreglementen van 2026. Dit is de GPFans Recap van 14 april.

Verstappen onthult zijn top vijf Red Bull's van de afgelopen jaren

Max Verstappen is in 2024 begonnen aan zijn tiende jaar in de Formule 1. De Nederlander kende een stormachtig debuut in 2015 en mocht een jaar later overstappen naar Red Bull Racing. Inmiddels heeft hij in diverse Red Bull-wagens gezeten en op Instagram geeft hij zijn top vijf. Helemaal vlekkeloos ging dat echter niet: "Wat zeg ik allemaal? Ik hoop dat ze het thuis allemaal snappen." Meer lezen over Max Verstappen zijn ranking? Klik hier!

Marko geeft Pérez liever geen tweejarige deal: "Dan bestaat het risico dat hij verslapt"

Het is nog altijd even afwachten wat Red Bull Racing gaat doen met het tweede zitje bij het team. Sergio Pérez lijkt voorlopig de beste optie te zijn, maar dr. Helmut Marko is er nog altijd niet uit en mocht 'Checo' aanblijven, dan twijfelt de adviseur van het team ook aan de looptijd van de contractverlenging. "Als hij een vast contract heeft voor twee jaar, bestaat het risico dat hij verslapt", zo legt de Oostenrijker onder meer uit. Meer lezen over Helmut Marko? Klik hier!

Newey schaart zich achter Verstappen in kritiek op motorreglement 2026

Adrian Newey is het met regerend wereldkampioen Max Verstappen eens dat de FIA misschien te overhaast het reglement van 2026 in elkaar heeft gezet. Er wordt namelijk nagedacht over actieve aerodynamica om het gebrek aan vermogen van de power unit te compenseren. De topontwerper vertelt wat hij ervan vindt: "Ik denk dat dat een eerlijke opmerking is en waarschijnlijk een die zelfs de FIA zou erkennen - dat alleen de motorfabrikanten dit soort 50/50 verbrandingsmotor met elektrische motor wilden." Meer lezen over Adrian Newey zijn uitspraken? Klik hier!

Kelly Piquet en Penelope genieten zonder Verstappen van bezoekje aan Disneyland Tokyo

Via de social media-kanalen van Kelly Piquet krijgen we regelmatig een inkijkje in het leven van zichzelf, dochter Penelope en Max Verstappen. De Red Bull-coureur is er echter niet altijd bij: moeder en dochter blijken zich tijdens het bezoekje aan Japan rondom de Grand Prix van vorige week ook prima vermaakt te hebben zonder Verstappen. Meer lezen over het uitje van Kelly Piquet en Penelope? Klik hier!

Alain Prost begrijpt dat fans minder waarde hechten aan titels van Verstappen

Max Verstappen pakt de afgelopen jaren het ene na het andere wereldkampioenschap in de Formule 1 en de Nederlandse coureur krijgt door zijn prestaties vaak het verwijt dat zijn prijzen gewonnen worden door de sterke Red Bull-wagen. Alain Prost, zelf goed voor vier titels, laat zijn licht daarop schijnen. "Vandaag de dag zijn de teams meer georganiseerd vanuit een nummer één- en nummer twee-coureur. Vooral met Max bij Red Bull", zo begon Prost. Meer lezen over de uitspraken van Alain Prost? Klik hier!

