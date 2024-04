Max Verstappen pakt de afgelopen jaren het ene na het andere wereldkampioenschap in de Formule 1 en de Nederlandse coureur krijgt door zijn prestaties vaak het verwijt dat zijn prijzen gewonnen worden door de sterke Red Bull-wagen. Alain Prost, zelf goed voor vier titels, laat zijn licht daarop schijnen.

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka was vorige week zondag in de vroege Nederlandse ochtend een prooi voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur pakte zaterdag de pole position en vertrok dus vanaf P1. Tijdens de twee staande starts die we zagen, wist hij redelijk eenvoudig teamgenoot Sergio Pérez achter zich te houden en vanaf die positie reed de drievoudig wereldkampioen ongestoord en onbedreigd richting zijn derde zege van het seizoen. Daarmee spoelde Verstappen de kater van de uitvalbeurt in Australië op de best mogelijke manier weg.

Nummer één en nummer twee

Met de zege zet hij weer een goede stap naar wereldtitel nummer vier, waarmee hij het aantal van Prost zou evenaren. De Fransman moest in zijn jaren vechten tegen rivaal Ayrton Senna, waardoor eigenlijk elke titel weer zwaarbevochten was. Voor Verstappen is dat de afgelopen jaren wat anders. Het gat met de concurrentie en zijn teamgenoot is groot, waardoor de titels gemakkelijker ogen dan bijvoorbeeld in Prost zijn tijd. Le Professeur laat bij Sports Illustrated zijn licht erop schijnen. "Vandaag de dag zijn de teams meer georganiseerd vanuit een nummer één- en nummer twee-coureur. Vooral met Max bij Red Bull", stelt Prost tegenover het medium.

Winnen door beste auto

Hij vervolgt: "Het is dus wel een beetje anders. Ik vind dat je met twee of drie verschillende teams moet vechten om een kampioenschap. Dan is de waarde van een winnende coureur altijd hoger. Het is wel een lastig iets. Max is bijvoorbeeld één van de beste coureurs vandaag de dag. Misschien wel de beste, dat moet je accepteren. Als je dan kijkt naar de perceptie van mensen - dat hij alleen wint door de auto - is dat niet goed voor hemzelf. Dat is jammer, want hij is ook zeker onderdeel van het succes", besluit de Fransman.

