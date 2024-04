In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Carlos Sainz en Mercedes-teambaas Toto Wolff het voor het merendeel eens zijn over een contract voor 2025, met nog een laatste horde die overwonnen moet worden. Verder liet Robert Doornbos zich uit over de toekomst van Max Verstappen en Mercedes, ging Helmut Marko in op de Grand Prix van China en deed een voormalig kart-college een bijzonder vaal over de opvoeding van Jos Verstapen uit de doeken. Dit is de GPFans Recap van 13 april.

'Sainz en Wolff wel overeengekomen, maar struikelen nog over één detail in contract'

Carlos Sainz heeft nog geen contract voor 2025 nadat hij door Ferrari voor volgend seizoen vervangen gaat worden door Lewis Hamilton, maar de Spanjaard is al druk bezig met zijn toekomst. Sainz is het naar verluidt bijna eens met Mercedes. De overstap naar het Duitse Formule 1-team zou voor 2025 al een zekerheid zijn. Er zou echter één kwestie zijn waar de Spanjaard en teambaas Toto Wolff het nog niet over eens zijn. Meer lezen over waar het kamp van Sainz en Wolff/Mercedes over botsen? Klik hier!

Voormalige kart-collega Max Verstappen over vermeende losse handjes Jos: "Sloeg hem zo vaak"

Max Verstappen is met een harde aanpak opgevoed door vader Jos, dat is over het algemeen wel bekend. Een voormalige concurrent uit de karttijd van de drievoudig Formule 1-kampioen kon daar meer over vertellen en er werd gechoqueerd op gereageerd. Meer lezen over het bizarre verhaal van Sauro Cesetti? Klik hier!

Doornbos ziet Mercedes als volgende dominante team: "Ford gaat het niet waarmaken"

Robert Doornbos, oud F1-coureur, stelt dat Max Verstappen momenteel goed zit bij Red Bull Racing, maar dat hij rekening moet houden met Mercedes als het nieuwe dominante team in het nieuwe tijdperk. In 2026, als dat nieuwe tijdperk begint, gaat ook Audi actief zijn in F1. Hier is Doornbos een stuk minder fan van. Meer lezen over wat Doornbos over de toekomst van Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Shanghai aangepakt na FIA-inspectie: "Het is eigenlijk een nieuw circuit"

Het Formule 1-circus gaat komend weekend richting Shanghai voor de eerste Grand Prix van China sinds 2019. Er zijn, of betere gezegd moesten, aanpassingen gedaan aan het circuit na een inspectie van de FIA, omdat het inmiddels een generatie aan auto's geleden is dat de race verreden werd, maar teams gaan alsnog met onzekerheid naar China. Meer lezen over de veranderingen rondom het circuit in Shanghai? Klik hier!

Marko vreest voor vervelende verrassingen in China: "Zijn door Melbourne gewaarschuwd"

Volgend weekend staat de eerste Formule 1 Grand Prix van China sinds 2019 op het programma, een race die al jaren niet meer verreden is dankzij de coronacrisis. Er is een boel onzekerheid bij de teams over het Shanghai International Circuit. Helmut Marko hoopt dat Red Bull niet voor vervelende verrassingen komt te staan en dat Max Verstappen voor een vierde overwinning van 2024 kan gaan. Meer lezen over waar Marko precies voor vreest? Klik hier!

