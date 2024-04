Volgens Robert Doornbos zit Max Verstappen momenteel goed bij Red Bull Racing, maar heeft hij geen zekerheid dat dit in 2026 - het begin van het nieuwe tijdperk in F1 - ook zo gaat zijn. De Nederlander is daarnaast geen fan van de optie Audi en stelt dat Mercedes het volgende dominante team gaat zijn.

Sinds in maart er veel rumoer is rondom de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner en er ook aan de toekomst van veel andere kopstukken wordt getwijfeld, wordt ook de toekomst van Verstappen bij het dominante team van dit tijdperk in F1 in twijfel getrokken. Zeker Aston Martin, dat vanaf 2026 met Honda gaat werken, en Mercedes worden vaak genoemd. Aston Martin gaat er niet echt op in, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff is de laatste weken flink bezig nog wat olie op het vuur te gooien. Verstappen heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull, maar zou een clausule in zijn contract hebben waardoor hij makkelijk zou kunnen vertrekken.

Doornbos over toekomst Verstappen

Bij het Ziggo Sport Race Cafe gaat Doornbos in op de toekomst van Verstappen. De Nederlander is van mening dat bij Red Bull blijven een prima optie is, maar dat het succes van Red Bull niet voor eeuwig zo gaat blijven en er geen garanties zijn. Tevens lijkt Ford volgens hem niet de beste optie. "Ford gaat het niet waarmaken. Zoals het er nu naar uitziet hebben ze niet genoeg vermogen. Ik vind het waanzinnig [succes van Red Bull]. Dit is het enige team dat ik goed ken. Maar ik weet ook hoe de Formule 1 werkt. Never change a winning team, ja, maar dit winning team gaat niet voor altijd door. Zo werkt de Formule 1."

Mercedes een optie?

Voor 2026 staan er nieuwe reglementen op het programma, het begin van een nieuw tijdperk waarbij vooral de nieuwe motoren impact gaan hebben op de auto's. Volgens Doornbos is, als Verstappen naar een ander team kijkt voor het nieuwe tijdperk, Mercedes de beste optie. "Als jij als coureur, als slimme coureur, met alle titels en je goede management, kan timen welke volgende golf dominant gaat worden. Dat wordt Mercedes in mijn optiek. Zij hebben als fabrikant een streepje voor ten opzichte van een privateer. Het team heeft dan wel een budgetcap, maar Daimler mag zoveel miljoenen in die modellen en motoren pompen als ze willen. Je wil dan bij een fabrieksteam zitten. Je kan denken: met Ford wordt het top. Nee, dat weet je niet."

