Alonso verlengt Aston Martin-contract, 'Mercedes keurt gigantisch salaris Verstappen goed' | GPFans Recap

Donderdag aan het einde van de middag werd de Formule 1-wereld plotseling wakker geschud met groot contractnieuws: Fernando Alonso blijft ook in 2025 en 2026 rijden voor het team van Aston Martin. Zijn verbintenis met de renstal liep na 2024 af en dus leek het erop dat hij de deur in Silverstone achter zich dicht ging trekken voor een nieuwe en misschien wel laatste overstap in de Formule 1. Toch blijft hij langer bij het team waar hij in 2023 voor ging rijden. Daarnaast waren er ook nog andere nieuwtjes, zo zou Mercedes al een contract klaar hebben liggen voor Max Verstappen.

Verstappen legt uit waar zijn rijstijl vandaan komt: 'Dit deed ik terwijl we op vakantie waren'

Max Verstappen verdiende afgelopen zondag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan zijn 57e overwinning. Voor een aantal van die zeges moest hij een indrukwekkende inhaalrace rijden. De coureur van Red Bull Racing legt uit dat hij als kind dingen op vakantie deed waar hij nu nog baat bij heeft. "We hadden het vaak over verdedigen en inhalen, en dat oefenden we vaak. Met mijn vrienden deden we vaak mini-races, terwijl we op vakantie waren", zo legt hij onder meer uit. Meer lezen over de rijstijl van Max Verstappen? Klik hier!

Wolff onthult 'sterkste kandidaat' voor Mercedes-zitje: "Twijfel niet aan zijn talent"

Lewis Hamilton zal het Formule 1-team van Mercedes verlaten na het seizoen van 2024. Toto Wolff heeft nog niet kunnen bevestigen wie zijn opvolger wordt, maar schuift nu wel de 'sterkste kandidaat' naar voren. "Ik twijfel niet aan zijn pure snelheid, talent en rijkunsten. We zouden hem niet vanaf het karten tot nu hebben gesteund, als we niet geloofden dat hij de potentie heeft om de F1 in te gaan en om dat te doen met Mercedes", zegt Wolff over de rijder. Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier!

F1 mogelijk binnenkort niet meer op NOS: 'Kijkers hechten meer waarde aan Boer zoekt Vrouw'

Formule 1-fans in Nederland kunnen momenteel op zes verschillende manieren de koningsklasse van de autosport volgen. Het kan echter zijn dat eentje daarvan binnenkort zal wegvallen vanwege bezuinigingen. "EK, WK voetbal en de eredivisie; die horen bij de publieke omroep, maar dat is het wel een beetje," aldus Omroep MAX-oprichter Slagter. "Laat de rest maar door de commerciële zenders worden uitgezonden, dan bespaar je miljoenen." Meer lezen over de Formule 1 op de NOS? Klik hier!

'Mercedes keurt salaris- en bonusclausules Verstappen goed, overtreft contract Hamilton'

Max Verstappen staat bovenaan het lijstje van het Formule 1-team van Mercedes om de in 2025 vertrekkende Lewis Hamilton op te volgen. Om de komst van de Nederlander mogelijk te maken heeft Mercedes intern al het gigantische salaris- en bonuspakket van Verstappen goedgekeurd. Dit meldt het Duitse Auto Motor und Sport. Meer lezen over de berichten rondom Mercedes en Max Verstappen? Klik hier!

Alonso tekent meerjarige verlenging bij Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso een meerjarige deal heeft getekend. De Spanjaard heeft ook direct van zich laten horen op social media en meldt: "Ik ben hier om te blijven." Met de beslissing rondom de toekomst van Alonso, komt er een einde aan de geruchten. Zo zal Mercedes bijvoorbeeld hem van het lijstje af moeten strepen. Meer lezen over Fernando Alonso zijn contractverlenging? Klik hier!

