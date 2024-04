Max Verstappen verdiende afgelopen zondag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan zijn 57e overwinning. Voor een aantal van die zeges moest hij een indrukwekkende inhaalrace rijden. De coureur van Red Bull Racing legt uit dat hij als kind dingen op vakantie deed waar hij nu nog baat bij heeft.

Toen Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1 in 2015, kwam hij bij middenveldteam Toro Rosso (tegenwoordig Visa Cash App RB) terecht. Tegenwoordig zien we hem natuurlijk vaak vertrekken vanaf pole position, maar toendertijd had hij daar de auto niet voor en dus moest Verstappen zich een weg banen door het veld om punten te pakken. Vooral de inhaalacties op Daniel Ricciardo in Maleisië, Marcus Ericsson en Sergio Pérez in China en Felipe Nasr in België van dat seizoen zijn ons bijgebleven. De inhaalraces zoals we die op Spa-Francorchamps zagen in 2022, toen hij vanwege gridstraffen vanaf P14 moest vertrekken, maar na 18 ronden al aan de leiding lag, mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Dit talent komt voort uit bepaalde trainingen die hij met zijn vader Jos deed, zo vertelde de drievoudig wereldkampioen.

Verdedigen en inhalen vaak geoefend

"Het is iets wat ik veel trainde met mijn vader, toen ik nog kind was," begon Verstappen tegenover M4 Sport. "We hadden het vaak over verdedigen en inhalen, en dat oefenden we vaak. Met mijn vrienden deden we vaak mini-races, terwijl we op vakantie waren. De ene keer startte ik eerste, een andere keer tweede, daarna derde, en dan zo door de hele grid tot de laatste plek om vervolgens te proberen naar voren te vechten. Je probeert dan steeds je concurrentie op een andere manier te verrassen."

F1 en karten in basis hetzelfde

"Van dat soort dingen heb ik volgens mij veel geleerd," vervolgde de Limburger. "Uiteraard draait het ook veel om instinct, maar je moet ook precies het goede plekje vinden [om in te halen], en begrijpen waar de zwakke punten [van de concurrentie] liggen, want iedereen heeft sterke maar ook zwakke kanten als het gaat om rijgedrag en de lijnen die ze rijden. En in de Formule 1 is het precies hetzelfde als in het karten. In F1 komt er natuurlijk wel iets meer bij kijken, zoals vuile lucht, oververhitte banden en de batterij op de juiste manier gebruiken, maar de basis is hetzelfde vergeleken met wat ik al deed toen ik 6 à 7 jaar oud was."

