Max Verstappen maakte zijn debuut in de autosport in 2014. Voordat hij in het Europese Formule 3-kampioenschap terechtkwam, reed hij die februari daarvoor nog in de Florida Winter Series. Ook F1-analist Will Buxton reed een weekend mee als gastrijder en blikt terug op Verstappens eerste races als coureur na het karten.

De Florida Winter Series was een kampioenschap van de Ferrari Driver Academy met races op Sebring, Palm Beach en Homestead-Miami, en werd gehouden voor jonge coureurs in Formula Abarth-auto's. Verstappen moest het opnemen tegen een boel rijders die het ondertussen al ver geschopt hebben, zoals Ferrari-fabriekscoureur Antonio Fuoco, voormalig F1-coureur Nicholas Latifi, Ed Jones die podiums heeft gepakt in IndyCar, voormalig F1-reservecoureur Tatiana Calderón, GT3-ster Raffaele Marciello en ook Lance Stroll. De Nederlander wist twee races te winnen en drie pole positions te pakken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen had geen toegangspas voor Suzuka, omzeilde beveiliging op deze manier

Heleboel mensen boos

"De data was gewoon open, dus je kon zien wat iedereen aan het doen was," vertelde Buxton over de Florida Winter Series bij de Red Flags Podcast. "Je kon de telemetrie van Max vergelijken met... Sommige van die jongens waren de beste in de Formule 3 toendertijd en hier komt een vroegrijpe, kleine snotaap aan gezet uit het karten. Hij was sneller dan wie dan ook en hij deed dingen met de auto en dingen door de bochten die niemand anders kon nadoen. En daar maakte hij een heleboel mensen boos mee."

© Florida Winter Series | Verstappen in zijn debuut op Sebring

OOK INTERESSANT: Hamilton heeft bepaalde sterke kant in F1 aan vader te danken: 'Hij zag wat snellere jongens deden'

Goochelaar

"Sommigen zagen ook al het teken aan de wand," vervolgde Buxton. "Zij dachten: 'Nu dit kind eenmaal hier is, gaat mijn toekomst er heel anders uitzien, want ik dacht dat ík de beste was, maar ik kan niet doen wat dit kind doet en hij heeft totaal geen ervaring en ik al wel wat'." Er was dan ook direct een heleboel hype rondom Verstappen. "Ja, meteen. Het was zo overduidelijk. Je hoefde alleen maar de onboardbeelden en de data te zien. Hij was verdomme een goochelaar."

Gerelateerd