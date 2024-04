Lewis Hamilton is met zeven wereldkampioenschappen en 103 overwinningen de meest succesvolle Formule 1-coureur op de grid. Een van zijn sterke kanten is het remmen. De Mercedes-coureur legt uit dat hij dat aan zijn vader Anthony te danken heeft.

Hamilton maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport in 2007 na dominante seizoenen in de Formule 3 en de GP2 Series. Hij sleepte zijn eerste wereldtitel binnen in 2008 met McLaren. Sinds 2013 komt hij uit voor Mercedes waar hij nog eens zes kampioenschappen zou verdienen. Door de jaren heen hebben we gezien dat Hamilton erg sterk is in de remzones. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Bahrein in 2018 toen hij drie man tegelijk passeerde, hoe hij de leiding afpakte van Valtteri Bottas in Portugal in 2021, zijn inhaalrace in São Paulo in 2021, en de dummy op Carlos Sainz in Qatar vorig jaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Voormalig Hamilton-engineer: "Alonso is in staat om honderd procent uit te auto te halen"

'Niet kunnen' niet in woordenschat

"Dat is zeker een element van een van mijn sterke kanten," reageerde Hamilton op een opmerking bij GQ Sports dat hij de beste coureur is op de grid als het gaat om remmen. "Ik heb dat eigenlijk vanuit huis meegekregen. Toen we begonnen met racen toen ik 8 was, stond mijn vader op de baan en hij keek naar de snelste jongen die toen reed. Er waren twee à drie kinderen die het snelst waren in de klas waarin ik zat en hij stond waar zij remden. Hij liep vervolgens een paar meter, iets van 5 meter naar achteren en zei: 'Dit is waar jij gaat remmen'. Ik had zoiets van: 'Ja maar pap, daar kan ik niet remmen'. Toendertijd, gelovend dat 'niet kunnen' niet in mijn woordenschat zat, zei hij: 'Jawel, dat kan je wel'. Ik ging dus oefenen, oefenen en oefenen, en proberen daar te remmen, en ik spinde eraf, maar na een poosje, na zo'n duizend pogingen of hoeveel het dan ook was, kon ik uiteindelijk daar remmen. Dat laat zien dat er niet zoiets bestaat als iets 'niet kunnen'. En als je faalt, probeer je het opnieuw. Faal je weer, probeer je het weer opnieuw. Falen bestaat niet. Het is gewoon een les leren."

Gerelateerd