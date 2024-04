Binnen de Formule 1 rijst wel vaker de vraag op hoe goed de auto is en wat de coureur uiteindelijk kan toevoegen. De engineer van Lewis Hamilton, toen de Brit het Formule 2-kampioenschap in 2006 won, Frederic 'Fifo' Guyot, legt in een exclusief gesprek met GPFans uit dat Fernando Alonso eigenlijk de enige is die honderd procent uit zijn materiaal kan halen.

De race-engineer van een coureur speelt een cruciale rol. Zo weten we dat het tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase er soms ook fel aan toe kan gaan, maar is dat precies de samenwerking die het duo nodig heeft. Hamilton heeft in zijn tijd bij Mercedes Peter Bonnington in het oortje zitten en 'Bono' moet niet alleen de technische overdracht doen, ook horen we hem soms coachend te werk gaan.

Het verschil wat een coureur kan maken

In een gesprek met GPFans vertelt Guyot wat het verschil is dat een coureur in de auto kan maken ten opzichte van het materiaal. Guyot leidt nu het ART Grand Prix-team in de Formule 2 en daar wordt met gelijke auto's geracet. Wel kunnen de teams hier en daar wat aanpassen aan de afstelling. Hij wijst dan ook naar de kwaliteit van de rijders om het verschil te maken. "Ik zou zeggen dat er misschien een halve seconde tussen elk team zit, misschien meer, maar dat weet ik niet zeker. Als ik morgen als engineer bij Hitech zou komen, zou ik niet de expertise hebben van iemand die al 17 jaar bij ART werkt. Bovendien heb je de coureur, die misschien ook wel een halve seconde of iets meer heeft, dan de laatste man op de grid."

Alonso is in staat honderd procent uit auto te halen

Over de relatie tussen een race-engineer en een coureur, legt Guyot uit: "Ik zou zeggen dat je ook een halve seconde kan winnen door je coureur het vertrouwen te geven om tot de volle honderd procent te gaan van wat de auto uiteindelijk heeft en misschien soms meer." Hij kijkt dan ook naar Alonso. "En je ziet het in de Formule 1 met Alonso, die in staat is om de maximale honderd procent uit elke auto te halen, zelfs als het een slechte auto is, en sommige coureurs kunnen dat niet. Dus dit komt ook door de mentaliteit, door de manier waarop je met je coureur werkt, je geeft hem vertrouwen. Ik denk dat het half-om-half is. Jij [de engineer] kunt ook het verschil maken als de coureur de auto ingaat met de gedachte dat hij de beste auto in de Formule 2 heeft."

