Tijdens de F1 Sprint op het Miami International Autodrome waren de ogen vooral gericht op Kevin Magnussen en Lewis Hamilton. Ze streden fel om het laatste puntje met als resultaat dat de Haas-coureur maar liefst vier tijdstraffen kreeg.

Hamilton ving de korte zaterdagsrace van de Grand Prix van Miami aan vanaf de twaalfde positie nadat hij SQ3 was misgelopen op de vrijdag. De zevenvoudig wereldkampioen kon een aantal posities goedmaken dankzij de start crash waarbij Lando Norris en Lance Stroll uitvielen, maar ook Magnussen profiteerde. Na de herstart lag de Deen achtste en hij probeerde het leven van Hamilton zo zuur mogelijk te maken. Ronde na ronde vochten ze om P8 en Magnussen zou uiteindelijk vier tijdstraffen krijgen, goed voor een totaal van 35 seconden. Hamilton zou wel als achtste over de streep komen, maar werd vanwege het te hard rijden in de pitstraat tijdens de Safety Car-periode teruggezet naar P16.

Eerlijkheid wel cool

"Al die straffen waren volledig verdiend, daar is geen twijfel over," zei Magnussen tegenover Sky Sports F1. "Ik begon als een gek met [Hamilton] te vechten en ik moest een gat creëren zoals ik dat ook deed in Djedda. Ik begon stomme tactieken te gebruiken waar ik eigenlijk niet van houd, maar aan het einde van de dag heb ik wel mijn taak als teamspeler vervuld." Hamilton ging vervolgens bij de Britse tv-zender in op de uitspraken van Magnussen, die zich na al die straffen heeft moeten melden bij de stewards vanwege onsportief gedrag. "Ik bedoel, dat is heel eerlijk van hem. Dat vind ik dan best wel cool."

"We hadden een goede race," vervolgde de man die volgend jaar naar Ferrari overstapt. "Het was op sommige plekken wel een beetje op het randje, maar dat is waar ik van hou. Ik hou ervan om hard tegen hard te racen. Dus van mijn kant was het niet echt frustrerend of iets dergelijks. Dat is uiteraard wat je doet als je samenwerkt als team. Dus ik zeg: bravo."

