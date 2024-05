Tijdens de F1 Sprint van Miami kregen Lewis Hamilton en Kevin Magnussen het serieus aan de stok met elkaar. Laatstgenoemde trok alles uit de kast om de zevenvoudig wereldkampioen achter zich te houden en gooide daarbij ook alle regels overboord. Magnussen ontving maar liefst vier tijdstraffen, maar daar blijft het mogelijk niet bij. De stewards beschuldigen hem nu van 'unsportsmanlike behavior'.

Magnussen probeerde het ultieme teamspel te spelen, door zichzelf volledig op te offeren voor teamgenoot Nico Hülkenberg. In een poging de concurrentie op te houden en Hülkenberg een voorsprong te geven, ging Magnussen echter alle boekjes te buiten. De Deen lapte de regels meermaals - al dan niet bewust - aan zijn laars en maakte het hiermee voor Hamilton onmogelijk om aan hem voorbij te gaan. Magnussen ontving tijdens de Sprint de ene na de andere tijdstraf voor het overtreden van de reglementen, maar dit leek hem niet te deren. Uiteindelijk kreeg hij maar liefst 35 seconden tijdstraf, verdeeld over vier overtredingen. Daar lijkt het echter niet bij te blijven, want as we speak zit Magnussen bij de stewards op verdenking van 'unsportsmanlike behavior', ofwel het vertonen van bewust onsportief gedrag.

Magnussen overtrad artikel 12.2.1.I van International Sporting Code

Het gaat om artikel 12.2.1.I van de International Sporting Code. Daarin staat het volgende: "Elke schending van de principes van eerlijkheid in de competitie, onsportief gedrag of een poging om het resultaat van een competitie te beïnvloeden op een manier die in strijd is met de sportethiek." Kijkend naar welke capriolen Magnussen tijdens de sprintrace uithaalde om Hamilton achter zich te houden, mag je wel stellen dat deze verdenking terecht is. Magnussen was immers onsportief door meermaals bewust de reglementen te overtreden, verziekte hiermee de race van Hamilton en beïnvloede daarnaast het eindresultaat voor zowel Mercedes als Haas.

Magnussen op het matje bij de FIA

Om 14:15 uur lokale tijd moest Magnussen op het matje komen bij de stewards van de FIA. Daar zal de wedstrijdleiding een verklaring aanhoren van de Deen omtrent zijn manier van racen jegens Hamilton. Mocht Magnussen schuldig bevonden worden aan bovenstaand artikel van de International Sporting Code, dan is het de vraag hoe hij hiervoor gestraft gaat worden. Blijkbaar waren de 35 seconden tijdstraf - verspreid over vier losse incidenten - nog niet voldoende voor de stewards. Magnussen moet dan ook vrezen voor extra maatregelen, zeker nadat hij na afloop van de Sprint zelf ruiterlijk toegaf bij de media dat hij bewust "stomme tacktieken" had gebruikt om Hamilton op te houden.

After all those penalties, Magnussen has now been summoned for “alleged unsportsmanlike behaviour”.



Visits the stewards at 14:15 local time #F1 #MiamiGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) May 4, 2024

