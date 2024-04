Formule 1-fans in Nederland kunnen momenteel op zes verschillende manieren de koningsklasse van de autosport volgen. Het kan echter zijn dat eentje daarvan binnenkort zal wegvallen vanwege bezuinigingen.

Viaplay heeft de televisierechten voor de Formule 1 in handen sinds 2022. Elke sessie is daar live te volgen evenals de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en de F1 Academy. Viaplay nam de rechten over van Ziggo Sport, maar die zenden nog steeds samenvattingen uit en daarnaast wordt er ook live voor- en nabeschouwd. Ook op het officiële streamingsplatform van de Formule 1 zelf, F1 TV, is alles live te volgen. Sinds de Grand Prix van Japan is SBS9 omgedoopt tot Viaplay TV. Op deze lineaire tv-zender met reclame worden sommige sessies live uitgezonden of ze verschijnen later op de dag. Een aantal races worden live uitgezonden op RTL Deutschland en die zender ontvangen we gratis in Nederland. Dan hebben we ook nog de NOS waar samenvattingen te zien zijn evenals een live-uitzending van de Dutch Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is waar de zes sprintraces van F1 in 2024 plaats gaan vinden

Bezuinigingen NPO

Het kan echter zijn dat de Formule 1 binnenkort niet meer te volgen is op de NOS. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de NPO. Het jaarlijkse budget van de NPO, wat momenteel bijna een miljard euro is, wordt mogelijk gehalveerd. De verschillende omroepen die onder de NPO vallen, zijn al bij elkaar gekomen om te praten over de toekomstplannen, waarbij al rekening wordt gehouden met een veel kleiner budget. Jan Slagter, de oprichter van Omroep MAX, deelde zijn ideeën tegenover Het Parool. Hij vindt dat de hoeveelheid sport op de NOS flink naar beneden kan.

OOK INTERESSANT: Klachten stromen binnen na debuut Viaplay TV: "Hopelijk houden jullie van reclame"

Wel voetbal, maar geen andere sporten

"EK, WK voetbal en de eredivisie; die horen bij de publieke omroep, maar dat is het wel een beetje," aldus Slagter. "Laat de rest maar door de commerciële zenders worden uitgezonden, dan bespaar je miljoenen." Sport ziet hij liever verdwijnen van de publieke omroep om ruimte te behouden voor entertainment. "Dan hoor ik: al dat amusement, moet dat? Ja dus. We hebben grote events als 'Wie is de Mol?', 'Heel Holland Bakt' en 'Boer zoekt Vrouw'. Vergis je niet, ouderen - zeker onze kijkers - hechten veel waarde aan ook een beetje ontspanning. En amusement is maar 7 à 8 procent van het totale aanbod. Als er rigoureus wordt gesneden in het budget - 300 of 400 miljoen - dan weet ik het ook niet meer. Dat is de doodsteek voor de publieke omroep."

Gerelateerd