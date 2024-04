In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag deed Jacques Villeneuve een boekje open over hoe Lewis Hamilton steeds minder en minder wordt als coureur, blikte Will Buxton terug op het moment dat Max Verstappen zijn debuut maakte in de autosport, wist Helmut Marko te melden dat Daniel Ricciardo in Japan Max Verstappen heeft geholpen en kwamen we meer te weten over hoe de Australiër eraan toe is na zijn moeizame start in 2024. Dit is de GPFans Recap van 10 april.

Villeneuve wijst naar Bottas in verval Hamilton: "Makkelijke jaren hebben negatief effect"

Max Verstappen is de afgelopen seizoenen bezig met het evenaren van veel records, waaronder die van Lewis Hamilton. De Nederlander wordt inmiddels vaak met Hamilton vergeleken en momenteel lijkt de Nederlander duidelijk de betere coureur van het tweetal. Jacques Villeneuve legt uit wat Verstappen volgens hem van Hamilton onderscheidt en het gaat daarbij om mentaliteit. Meer lezen over het exclusieve interview met Villeneuve? Klik hier!

Buxton blikt terug op autosportdebuut Verstappen: "Maakte een heleboel mensen boos"

Het is alweer een tijdje geleden, maar in 2014 maakte Max Verstappen zijn debuut in de autosport. Voordat hij in het Europese Formule 3-kampioenschap terechtkwam, reed hij die februari daarvoor nog in de Florida Winter Series. Will Buxton, analist bij F1 TV, reed een weekend mee als gastrijder en kon zo in de buurt van de Nederlander blijven om hem te analyseren. Meer lezen over wat Buxton over Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Op deze manier heeft Ricciardo volgens Marko hulp gegeven aan Verstappen in Japan

De Grand Prix van Japan was voor Daniel Ricciardo geen groot succes. De Australiër kwam niet voorbij de eerste ronde na zijn crash met Alex Albon. Een vervelende situatie, die uiteindelijk volgens Dr. Helmut Marko wél voor hulp aan Max Verstappen zorgde. Ondanks dat Ricciardo zelf niet zo succesvol aan het seizoen begonnen is, hielp hij wel het zusterteam. Lezen hoe Ricciardo de Nederlander heeft geholpen tijdens het raceweekend in Japan? Klik hier!

Ricciardo in zak en as na Japan: "Ik sprak hem en hij zat diep, diep, diep, diep in de put"

Dat Daniel Ricciardo momenteel nog verre van in vorm is, is een understatement. De Visa Cash App RB-coureur presteert eigenlijk het hele seizoen al minder dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die van alles en iedereen dit seizoen lof krijgt. De eerste geruchten rondom het vervangen van Ricciardo beginnen de kop op te steken. Meer lezen over de gemoedstoestand van Ricciardo na zijn moeizame start? Klik hier!

Marko lyrisch over start Pérez: "Tot nu toe zijn beste seizoen voor Red Bull Racing"

Sergio Pérez is voorlopig uitstekend begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Mexicaan kende in 2023 een belabberd jaar, maar weet tot nu toe bijna elk weekend te doen wat men van hem vraagt: de punten sprokkelen achter Max Verstappen. Helmut Marko is tevreden met zijn coureur. Meer lezen over hoe Marko de start van de Mexicaan heeft beoordeeld? Klik hier!

