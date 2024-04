Sergio Pérez is voorlopig uitstekend begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Mexicaan kende in 2023 een belabberd jaar, maar weet tot nu toe bijna elk weekend te doen wat men van hem vraagt: de punten sprokkelen achter Max Verstappen. Helmut Marko is tevreden met zijn coureur.

In 2023 kende Pérez een jaar om snel te vergeten, nadat hij eigenlijk nog fantastisch aan het seizoen leek te beginnen met twee zeges in de eerste vier wedstrijden. Daarna ging het snel bergafwaarts en ging de focus naar 2024. Voorlopig gaat het tot nu toe een stuk voortvarender met de man uit Guadalajara. Verstappen lijkt helemaal losgeslagen, maar daarachter doet ook Pérez - op het dramatische weekend van Red Bull in Australië na - continue wat hij moet doen door tweede te worden.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan was Pérez eigenlijk misschien wel de snelste Red Bull-coureur. De Mexicaan mocht kortstondig ruiken aan het pakken van de pole position met twee eerste paarse sectoren, maar vond in de laatste sector verkeer op zijn pad en moest genoegen nemen met P2. In de race wist hij ook precies die plek binnen te slepen. "Checo was erg solide", opent Marko in zijn column voor Speedweek. "Hij had pech bij de pitstop, maar kwam terug in de race door een geweldige actie op Lewis Hamilton. Hij beleeft absoluut zijn beste seizoen tot nu toe bij ons", klinkt het lovend.

Geruchtenmolen

Vanzelfsprekend gaat het oog dan meteen richting het na 2024 aflopende contract van de 34-jarige coureur. Red Bull lijkt voorlopig echter nog niet van plan om snel toe te slaan. Marko herhaalt in zijn column min of meer eerdere woorden die hij gebruikt heeft: "De geruchtenmolen is al begin april aan het draaien en dat heeft met verschillende factoren te maken. De overstap van Hamilton naar Ferrari en Audi dat snel een beslissing van Carlos Sainz lijkt te willen. Ook Aston Martin is aan meerdere kanten bezig. Wij doen niet mee aan deze spelletjes. Wat wij gaan doen met ons personeel, hoor je ergens halverwege het seizoen."

Gerelateerd