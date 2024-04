Doornbos: 'Verstappen in gesprek met Mercedes', Verstappen omzeilt beveiliging Suzuka | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De wereld van de Formule 1 staat nauwelijks stil en de laatste weken gaat het regelmatig over de invulling van de stoeltjes van volgend seizoen. Momenteel is Carlos Sainz één van de mannen die behoorlijk in trek is en op dit moment zou Aston Martin er zelfs aan denken om de toch wat ouder wordende Alonso te laten vertrekken en een contract aan te bieden aan de in vorm verkerende jongere Spanjaard. Ook Max Verstappen wordt de afgelopen weken met een vertrek bij Red Bull in verband gebracht wegens alle perikelen. Volgens Robert Doornbos zou hij momenteel zelfs in gesprek zijn met Mercedes.

'Aston Martin geeft voorkeur aan komst Sainz in plaats van contractverlenging Alonso'

Aston Martin geeft naar verluidt de voorkeur aan de komst van Carlos Sainz in 2025, in plaats van het contract van Fernando Alonso te verlengen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com. Sainz werd nog niet eerder gelinkt aan de Britse formatie, omdat men het verlangen uitsprak het contract van Fernando Alonso te verlengen. Motorsport.com meldt nu echter dat "sommige fracties" binnen Aston Martin liever zien dat Sainz in 2025 plaatsneemt naast Lance Stroll, dan dat het contract van Alonso wordt verlengd. Meer lezen over Aston Martin? Klik hier!

Wolff wil niet nog meer lijden onder Max Verstappen: "Er komt een grote reset aan"

Max Verstappen heeft de teugels stevig in handen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur beschikt over de beste auto, maar rijdt ook persoonlijk ijzersterk, want teamgenoot Sergio Pérez komt niet in de buurt. Ook dit F1-seizoen lijkt niemand hem van de wereldtitel af te kunnen houden. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet het allemaal met lede ogen aan en lijdt eronder, zo zegt hij zelf. Meer lezen over Toto Wolff zijn uitspraken? Klik hier!

Verstappen had geen toegangspas voor Suzuka, omzeilde beveiliging op deze manier

Max Verstappen moest afgelopen weekend op het circuit van Suzuka zijn voor de F1 Grand Prix van Japan, maar de Nederlander had geen toegangspas om de paddock in te komen. Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij zich niet op geheel eigen wijze alsnog toegang tot het circuit zou verschaffen. En zo geschiedde. Meer lezen over het bijzondere verhaal rondom Max Verstappen? Klik hier!

Doornbos: 'Verstappen voert gesprekken met Mercedes, Helmut Marko weet ervan'

Robert Doornbos vertelt in het Ziggo-programma Crashen in de keuken dat Max Verstappen gesprekken voert met Mercedes en dat er achter de schermen "echt wat speelt" binnen Red Bull Racing. "Ik heb van mijn betrouwbare vogeltje vernomen dat Max al gesprekken voert met Mercedes. Gewoon puur, één op één, om te kijken wat het gevoel is voor de toekomst bij jullie", weet Doornbos onder meer naar de buitenwereld te onthullen. Meer lezen over Max Verstappen en Mercedes? Klik hier!

Marko sluit comeback Vettel bij Red Bull Racing uit

Als het aan dr. Helmut Marko ligt, dan hoeft Sebastian Vettel niet te denken aan een terugkeer bij Red Bull Racing. De viervoudig kampioen liet onlangs weten dat hij een terugkeer in de sport zou overwegen, bij een aanbod van een goed pakket. "Wat? Vettel moet naar ons komen? Nee, dat is geen optie", zo laat de Red Bull Racing-adviseur zich ontvallen. Meer lezen over de uitspraken van Dr. Helmut Marko? Klik hier!

