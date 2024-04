In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Robert Doornbos zich uit over de toekomst van Sergio Pérez en Adrian Newey bij Red Bull Racing en Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB, ging Fernando Alonso in op zijn duel met Oscar Piastri in Japan, bleek Lewis Hamilton een interview vroegtijdig afgerond te hebben na een vraag over Ferrari en ging Jan Lammers in een exclusief gesprek met GPFans in op de coureurs van nu. Dit is de GPFans Recap van 8 april.

Doornbos: 'Deze coureur verliest zijn stoeltje vanaf Europa'

Robert Doornbos, voormalig F1-coureur en tegenwoordig onder meer analist bij Ziggo Sport, verwacht dat er dit seizoen weer een coureurswissel gaat komen bij Visa Cash App RB. De voormalig Red Bull-rijder zag hoe de F1 Grand Prix van Japan op een fiasco uitliep voor Daniel Ricciardo en verwacht dat de Australiër vanaf Europa gewisseld gaat worden door Red Bull, mits hij zo doorgaat. Meer lezen over wat Robert Doornbos te zeggen had? Klik hier!

Hamilton kapt interview geïrriteerd af na vraag over performance Ferrari in Japan

Lewis Hamilton, die volgend jaar coureur van Ferrari gaat zijn na jaren voor Mercedes te hebben gereden, is na afloop van de Grand Prix van Japan geïrriteerd weggelopen tijdens zijn mediaverplichtingen bij de geschreven media. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een vraag over de performance van Ferrari en had duidelijk geen zin om deze vraag te beantwoorden. Meer lezen over wat er gebeurde toen deze vraag aan Hamilton gesteld werd? Klik hier!

Doornbos: 'Pérez wil nieuwe deal van drie jaar, Newey gaat contract niet verlengen'

Robert Doornbos vertelde zondag in het Race Café van Ziggo Sport dat Sergio Pérez aan Red Bull Racing heeft laten weten een driejarige deal te willen na 2024. Daarnaast zou topontwerper Adrian Newey zijn contract bij het team niet gaan verlengen. Daarmee zou Red Bull haar legendarische ontwerper kwijt kunnen raken. Meer lezen over de uitspraken van Doornbos en de toekomst van Perez en Newey? Klik hier!

Alonso knipoogt na DRS aan Piastri: "Misschien diskwalificeert FIA me wel van het WK'

Fernando Alonso, die tijdens de Grand Prix van Australië nog onderwerp van gesprek was, poogde in de slotfase van de Grand Prix van Japan om met een slim trucje met de DRS om George Russell achter zich te houden via Oscar Piastri. De ervaren coureur, die meestal wel weet wat hij doet, ging na afloop in op zijn actie. De Spanjaard vond het een mooie manier om nog even uit te halen naar de FIA wegens zijn straf in Australië. Meer lezen over wat Alonso over Piastri te zeggen had? Klik hier!

Jan Lammers constateert: "Coureurs gebruiken nu een totaal ander taaltje"

De Formule 1 verandert natuurlijk door de jaren heen en dat is ook iets dat bij Jan Lammers is opgevallen. Met name de taal waarop de coureurs met elkaar spreken, het zogenoemde vakjargon, zorgt voor een hoop verwarring naar de oudere generatie. Iets dat ook bij Jos Verstappen is opgevallen. Meer lezen over wat Lammers te zeggen had over de huidige coureurs in de Formule 1? Klik hier!

