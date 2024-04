Fernando Alonso poogde in de slotfase van de Grand Prix van Japan om met een slim trucje met de DRS om George Russell achter zich te houden via Oscar Piastri. De geslepen en ervaren coureur gaat na afloop in op zijn actie en haalt daarin nog maar eens uit naar de FIA wegens zijn straf in Australië.

Twee weken geleden was Alonso in Melbourne op weg naar het veiligstellen van de zesde plaats, totdat George Russell in de slotfase van de Australische Grand Prix de druk op de Spanjaard opvoerde. De 42-jarige rijder trok alles uit de kast om de Zilverpijl van Russell achter zich te houden, waardoor de Brit uiteindelijk verrast werd door Alonso en hard tot crashen kwam. Volgens de Mercedes-coureur gaf zijn ervaren tegenstander hem een brake test. De FIA was uiteindelijk ook niet gediend van de actie van de Spanjaard. Er volgde een drive-through penalty en drie punten op zijn licentie. Door de lengte van de race, werd deze omgezet in een tijdstraf van twintig seconden, waardoor Alonso uiteindelijk achtste werd.

Na afloop van die race was Alonso totaal niet te spreken over het gedrag van de FIA en haalde hij onder meer hard uit op zijn eigen Instagram: " "Ik heb twintig jaar ervaring in de Formule 1 en heb epische duels uitgevochten zoals in Imola in 2005 en 2006 en in Brazilië in 2023. Daarbij wordt er van racelijn veranderd en offer je entreesnelheid op om een goede exit te hebben. Dat is onderdeel van de kunst van motorsport. We rijden nooit elke ronde en elke bocht op honderd procent, want je bent bezig met brandstof, banden en remmen sparen. Het is dus raar om verantwoordelijk gehouden te worden voor het niet rijden van steeds dezelfde rondes", schreef de Spanjaard toen onder meer. Enkele weken later kwam Alonso weer bijna in gevecht met Russell. Dit wist hij echter slinks te voorkomen.

Alonso haalt uit naar FIA

Hij had namelijk het geluk dat de minder snelle Piastri nog tussen zichzelf en de veel snellere Russell reed. In de slotfase van de race in Japan liet de Spanjaard zich ogenschijnlijk expres terugzakken om Piastri DRS te geven, waardoor hij Russell achter zich hield. Na afloop vroeg DAZN hem om uitleg: "Of ik het kan bevestigen? Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Na Australië diskwalificeren ze me misschien dan wel voor de rest van het wereldkampioenschap", zo reageert Alonso vol ironie na zijn vete met de FIA vanaf Melbourne. "Volgens mij gebruikte Carlos [Sainz] het vorig jaar ook in Singapore, toen hij DRS aan de nummer twee gaf om zichzelf tegen de nummer drie te beschermen. Dat is normaal en kunnen we in elke race doen", besluit hij ten slotte op serieuze toon.

