De Formule 1 verandert natuurlijk door de jaren heen en dat is ook iets dat bij Jan Lammers is opgevallen. Met name de taal waarop de coureurs met elkaar spreken, het zogenoemde vakjargon, zorgt voor een hoop verwarring naar de oudere generatie. Iets dat ook bij Jos Verstappen is opgevallen.

Motorsport en de Formule 1 zijn door de jaren heen behoorlijk ver doorontwikkeld. De wagens anno 2024 lijken natuurlijk totaal niet meer op de bolides van vroeger. Alles is veel veiliger en bovendien zitten er veel meer knopjes en opties op het stuur van de coureurs in de koningsklasse anno 2024. Lammers maakt het nu allemaal weer mee met zoon René Lammers, die ook langzaam maar zeker begint door te breken in de wereld van de motorsport.

Artikel gaat verder onder video

Oude, saaie vader

In een exclusief gesprek met GPFans vertelt Lammers senior dat zijn ervaring in de auto van vroeger helemaal niet zoveel zal helpen bij het ondersteunen van zoon René in de huidige generatie. "Ik wil niet de oude, saaie vader zijn die zegt: 'In mijn tijd dit en in mijn tijd dat en bla bla bla'. Ik bedoel maar, het hele vakjargon is sowieso veranderd. Ze gebruiken tegenwoordig een totaal ander taaltje", zo zegt de voormalig Formule 1-coureur.

Jos Verstappen

Lammers onthult dat ook Verstappen senior de nodige moeite heeft bij het begrijpen van de moderne racerij: "Ik sprak Jos recent, Max zijn vader. Hij zegt ook: 'Ik word niet zoveel betrokken bij de besturing van de auto en dat soort dingen.' Vervolgens zei hij: 'Eigenlijk is het zo dat ik het vakjargon dat ze vandaag de dag gebruiken niet half begrijp. Termen als divebombing en sending it.' Het hele vakjargon is veranderd en ze begrijpen elkaar."

Gerelateerd