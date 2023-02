Vincent Bruins

Aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2022 werden nieuwe technische reglementen betreffende de aerodynamica geïntroduceerd. Dit zou het inhalen makkelijker maken, omdat de auto's elkaar beter door de bochten zouden kunnen volgen. Mike Elliott, de technisch directeur bij het team van Mercedes, is er echter niet zeker van dat de nieuwe auto's een stap in de goede richting zijn.

De Duitse renstal die onder leiding staat van Toto Wolff, maakte vorig jaar zijn slechtste seizoen mee sinds 2013. Het lukte niet om de constructeurstitel succesvol te verdedigen en alleen George Russell wist slechts één Grand Prix te winnen. Door problemen met de W13 aan het begin van 2022 liep Mercedes constant achter de feiten aan.

"Persoonlijk, of het nou wel of niet komt omdat we niet de beste auto hebben, ik ben er geen fan van," vertelde Elliott tegenover motorsport.com. "Als je kijkt naar wat ze wilde bereiken om het inhalen te verbeteren, dan is het ze absoluut gelukt om auto's dichter achter elkaar te laten rijden in de bochten. Ik ben er echter niet zeker van dat we nu niet wat hebben ingeleverd qua slipstreamen en de vermindering van de luchtweerstand die je daardoor krijgt. Dus het voelt voor mij niet alsof het racen echt veel spannender is geworden, we hebben alleen een ander pakket aan reglementen om mee te werken."

"Ik denk dat het voor ons als engineers in de Formule 1 het over het algemeen gewoon een pakket aan reglementen is, het zijn gewoon beperkingen waarmee je probeert om te gaan," legde Elliott verder uit over het feit dat er limieten zijn waar teams zich bij de ontwikkeling van de auto's aan moeten houden. "Je probeert de snelste auto te maken die je kunt, en in sommige opzichten maakt het ons niet zoveel uit wat de uitkomst is. Het resultaat is dat [de technische reglementen] er voor ons zijn als uitdaging om te overwinnen. Ik denk dat het belangrijker is dat wat de fans willen. Wat is er nodig om echt goede races te produceren en hoe kunnen we de auto's zo krijgen dat dat kan? Hebben we hiermee een stap in de goede richting gezet? Misschien. Maar ik ben er niet zeker van."

