AlphaTauri geeft inkijkje in voorbereiding De Vries op launch AT04

Het team van AlphaTauri presenteerde op 11 februari de AT04. De nieuwe wagen waarin Nyck de Vries furore kan gaan maken was daarmee aan de buitenwereld getoond. Voor de Nederlander wordt het een belangrijk jaar, want voor het eerst zal hij een heel seizoen lang in de koningsklasse gaan uitkomen.

Over het bijzondere pad dat De Vries heeft afgelegd om in de Formule 1 te komen is al veel gezegd. De oud-Formule E-kampioen wil dat verhaal dan ook laten voor wat het is en zich gaan richten op de toekomst. Samen met Yuki Tsunoda zal de Friese coureur de kleuren van het zusterteam van Red Bull Racing gaan verdedigen, AlphaTauri. De renstal uit Faenza sloot het 2022-seizoen als negende af in het klassement voor de teams en dat moet dit jaar beter.

Teamgenoten

In aanloop naar het 2023-seizoen stond voor De Vries eerst de onthulling in New York te wachten. In het filmpje van het team onthult de Nederlander dat hij Tsunoda in 2020 al beter heeft leren kennen. "Toen Yuki nog in de Formule 2 reed, steunde ik hem en ik vond het leuk om naar hem te kijken. In 2020 op de Red Bull Ring vloog ik terug met Yuki, samen met Max [Verstappen] en dat was de eerste keer dat hij een gin-tonic op had en we hadden een hele leuke avond", zo legt De Vries uit.

Focus op F1

De presentatie van AlphaTauri vond niet geheel ontoevallig plaats tijdens de New York Fashion Week. De gelijknamige kledinglijn van het team heeft die datum bewust uitgekozen. De Vries was samen met Tsunoda dan ook aanwezig om direct een aantal kiekjes te nemen met nieuwe kledij aan. Uiteindelijk horen de randzaken er natuurlijk ook bij en De Vries sluit af: "Zo, dat was. Ik zie jullie op de baan!"

