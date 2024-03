In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag liet Liam Lawson merken dat Max Verstappen hem van persoonlijk advies voorzag tijdens zijn eerste raceweekend in de Formule 1 vorig jaar, ging Helmut Marko in op de vorm van zowel Yuki Tsunoda als Daniel Ricciardo, werd het duidelijk dat voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner zich ergerde aan de FIA vorig weekend en stipte Lewis Hamilton het grootste probleem aan van de auto van Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 31 maart.

Lawson duikt veelvuldig in data van Verstappen: "Om daarvan te leren is best gaaf"

Liam Lawson maakte in 2023 indruk, maar staat ook in 2024 weer aan de kant. De Nieuw-Zeelander debuteerde vorig jaar tijdens het raceweekend in Nederland als vervanger van Daniel Ricciardo. In gesprek met Fox Sports Australië legt Lawson uit dat uitgerekend Max Verstappen, die zijn thuisweekend ging rijden, voor hem klaarstond en het advies gaf om vooral te gaan genieten. Ook vertelt hij hoe hij de ervaringen van Verstappen gebruikt. Meer lezen over de ervaringen van Lawson? Klik hier!

Marko verbaasd over verschil RB-coureurs: "Is Tsunoda hoogvlieger of is Ricciardo slecht?"

Bij Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull, rijden momenteel twee coureurs die strijden om hun toekomst in de Formule 1. Is Yuki Tsunoda een kandidaat voor een zitje bij Red Bull Racing en waarom presteert Daniel Ricciardo niet zo goed als verwacht? Helmut Marko gaat in op deze vragen en kijkt vooruit. Meer lezen over de mening van Marko? Klik hier!

Steiner stoort zich aan FIA rondom straf Alonso: "Oordeel was niet duidelijk voor mij"

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, is van mening dat de FIA niet duidelijk genoeg was rondom de straf die Fernando Alonso vorig weekend kreeg na de F1 Grand Prix van Australië. Alonso kreeg twintig seconden straf en zag daardoor zijn P6 in rook opgaan. Steiner is van mening dat het in de toekomst anders moet. Meer lezen over de mening van Steiner? Klik hier!

'Audi wil Hülkenberg en Sainz aan zich binden voor 2025'

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu knokken dit seizoen, zoals zoveel coureurs, voor hun Formule 1-carrière, en ze lijken er bij hun eigen team ook een concurrent bij te krijgen. LastWordonSports weet namelijk te melden dat Audi van plan is om het duo niet mee te nemen als het team daadwerkelijk op de grid staat. Meer lezen over de plannen van Audi en waarom de Duitser hoog op het lijstje staat? Klik hier!

Hamilton onthult verlies aan downforcepunten door wegwerken porpoising

Dat het team van Mercedes grote moeite heeft met het huidige reglement, dat blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Volgens Lewis Hamilton was het aan het begin van het nieuwe tijdperk zo erg, dat de renstal zelfs negentig punten aan downforce van de auto moest afhalen, om het porpoising te voorkomen. Meer lezen over het probleem wat Hamilton heeft met de auto van Mercedes? Klik hier!

