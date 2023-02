'Programma Verstappen en De Vries tijdens testdagen geopenbaard', Mercedes ongerust | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 19 februari 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend wanneer Nyck de Vries en Max Verstappen in actie gaan komen tijdens de testdagen in Bahrein die donderdag, vrijdag en zaterdag op het programma staan, liet Mercedes merken dat het zich zorgen maakt om de wintertest en liet Red Bull weten dat het in de toekomst graag eerder wil weten of ze het jaar daarvoor over de budgetcap zijn gegaan of niet. Dit is de GPFans Recap van 19 februari.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen zaterdag tijdens testdagen niet in actie, De Vries elke dag de baan op'

Komende week staan de testdagen in Bahrein op het programma, het eerste echte moment voor de fans, coureurs en teams om de auto's van 2023 in actie te zien. Inmiddels lijkt we te weten wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries aan het einde van de week in actie gaan komen. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes maakt zich zorgen om wintertest: "We kunnen betrouwbaarheid niet meten"

Mercedes trok afgelopen woensdag het doek van de W14-bolide waarmee Lewis Hamilton en George Russell op jacht zullen gaan op de wereldtitels. Mike Elliott, de technisch directeur van de Duitse renstal, gaat echter niet zonder zorgen de wintertest in Bahrein in. Hij is van mening dat drie dagen te weinig tijd is om bepaalde problemen te kunnen onderzoeken. Meer lezen? Klik hier!

Waar en hoe laat kun je zondag de Daytona 500 zien?

Het NASCAR-seizoen 2023 gaat zondagavond beginnen met de legendarische Daytona 500 op het Daytona International Speedway. Wie 'The Great American Race' gaat winnen zal zondagavond laat duidelijk worden, maar de vraag is of de fans het in Nederland ook live kunnen zien. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull wil veel eerder bevestiging van FIA of teams budgetplafond hebben overschreden

Christian Horner vertrouwt erop dat Red Bull Racing binnen de limiet van het budget is gebleven afgelopen seizoen, maar de teambaas waarschuwt dat je er nooit 100% zeker van kunt zijn. Hij denkt sowieso minder geld te hebben besteed dan Ferrari en Mercedes in 2022. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen zet zich over teamorder-rel met Pérez heen: "Professioneel genoeg voor"

Max Verstappen negeerde tijdens de Grand Prix van São Paulo afgelopen november een teamorder van Red Bull Racing om Sergio Pérez voorbij te laten. Hij liet toen weten over de boardradio zo zijn redenen te hebben. Pérez was woest op zijn teamgenoot. Verstappen vertelt hoe zijn relatie met de Mexicaan tegenwoordig is. Meer lezen? Klik hier!

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)