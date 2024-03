Sainz wint de Grand Prix van Australië, Russell in paniek op boardradio na klapper | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Australië was op zondag de derde race van het seizoen en in de vroege ochtend vond het spektakel op het Albert Park Circuit plaats. Waar Max Verstappen vanaf pole position vertrok, werd het uiteindelijk de race van Carlos Sainz. De Nederlander vond al na vier rondjes zijn Waterloo door remproblemen en de Spanjaard pakte zijn kans. Alle belangrijke nieuwtjes en de samenvatting van de race, lees je in deze recap.

Artikel gaat verder onder video

Sainz wint Grand Prix van Australië na uitvalbeurt Verstappen en enorme crash Russell

Carlos Sainz Jr. heeft de F1 Grand Prix van Australië gewonnen. De Spanjaard ging Max Verstappen in de beginfase voorbij en zag vervolgens hoe de Red Bull te kampen kreeg met remproblemen en uitviel. Charles Leclerc werd tweede, gevolgd door Lando Norris. George Russell kende een enorme crash in de absolute slotfase. Lewis Hamilton viel ook uit. Samenvatting van de race lezen? Klik hier!

Verstappen baalt na uitvalbeurt in Australië: "Blijft een mechanische sport natuurlijk"

Max Verstappen is gelaten na zijn uitvalbeurt in Australië. De Limburger geeft voor de camera van Viaplay aan dat hij direct na het doven van de startlichten voelde dat er al iets niet helemaal goed zat. "We weten nu nog niet precies wat. Daarom ook dat ik dat momentje had in bocht drie. Ik remde, maar het leek nog of er één rem vast stond, daardoor brak de auto zo uit", zegt de wereldkampioen onder meer over zijn DNF. Meer lezen over Verstappen zijn reactie op zijn uitvalbeurt? Klik hier!

Horner over technisch malheur bij Verstappen: "Effectief gezien reed hij met de handrem erop"

Red Bull-teambaas Christian Horner verlaat Australië met een flinke teleurstelling. Zo zag hij klassementsleider Max Verstappen met remproblemen zijn RB20 vroegtijdig parkeren en zat er voor Sergio Pérez niet meer in dan een vijfde plek. "We zijn natuurlijk teleurgesteld over dat remprobleem. Vanaf de start van de race had hij al direct een paar grote momenten. Effectief gezien reed hij met de handrem erop", zegt de Britse teambaas. Meer lezen over Horner zijn reactie op Verstappen zijn uitvalbeurt? Klik hier!

Russell in paniek over boordradio na crash: "Rode vlag!! Rood! Rood! Rood!"

George Russell crashte hard tijdens de F1 Grand Prix van Australië toen hij jacht probeerde te maken op Fernando Alonso. Hij klapte met zijn Mercedes in de muur en kwam half op de kop in het midden van de baan terecht. De Brit was als de dood dat de aanstormende andere auto's hem zouden raken en schreeuwde het dan ook uit op de boordradio: "Rode vlag!! Rood! Rood! Rood!" Meer lezen over Russell zijn reactie? Klik hier!

FIA wijst Alonso als schuldige aan voor crash Russell en krijgt flinke tijdstraf

Fernando Alonso en George Russell werden na de Formule 1 Grand Prix van Australië op het matje geroepen bij de stewards, nadat de Mercedes-coureur was gecrasht in de slotfase en vervolgens met het vingertje had gewezen naar Alonso. De FIA is nu met een uitslag van het onderzoek gekomen. Meer lezen over Alonso zijn straf? Klik hier!

Gerelateerd