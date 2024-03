Fernando Alonso en George Russell werden na de Formule 1 Grand Prix van Australië op het matje geroepen bij de stewards, nadat de Mercedes-coureur was gecrasht in de slotfase en vervolgens met het vingertje had gewezen naar Alonso. De FIA is nu met een uitslag van het onderzoek gekomen.

Max Verstappen vertrok vanaf pole position in Melbourne, maar viel uit met een geëxplodeerde rem. Carlos Sainz maakte daar goed gebruik van door onbedreigd naar de zege te rijden voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris completeerde het podium voor de andere McLaren van thuisheld Oscar Piastri. Sergio Pérez moest genoegen nemen met de vijfde positie. Daarachter vochten Alonso en Russell om de zesde plek. De Aston Martin-coureur was als tiende aan de race op het Albert Park Circuit begonnen, maar kon dankzij een pitstop tijdens een Virtual Safety Car een aantal posities goedmaken. Russell dichtte het gat naar Alonso op nieuwere banden, totdat het in de één na laatste ronde foutging.

Russell beschuldigt Alonso

Russell stuiterde door de grindbak in bocht 6, raakte de muur en kwam in zijn zwaar beschadigde Mercedes weer terug de baan op, waardoor de race onder gele vlaggen eindigde. De Brit vermoedde dat hij een 'brake test' had gekregen van Alonso. "Ik lag 100 meter voor de bocht een halve seconde achter Fernando en plotseling kwam hij extreem snel naar mij toe," zo legde hij uit bij Sky Sports F1. Alonso beweerde echter dat hij zich alleen maar focuste op wat er voor hem gebeurde: "Ik had de laatste 15 ronden een probleem met de batterij, dus ik had het zeker lastig aan het eind van de race. Ik kan me dan niet focussen op de auto's achter me."

Oordeel FIA

De wedstrijdleiding van de FIA is tot de conclusie gekomen dat Alonso artikel 33.4 van het sportief reglement heeft overtreden. Daarin staat dat "een auto nooit onnodig langzaam of onvoorspelbaar bestuurd mag worden of op een manier die mogelijk als gevaarlijk kan worden gezien door andere coureurs of andere personen." De stewards maakten duidelijk dat Alonso het recht had om anders door de bocht te gaan dan normaal en niet verantwoordelijk was voor de vuile lucht achter hem waardoor Russell crashte, maar dat het afremmen 100 meter voor de bocht wel als "uitzonderlijk" wordt beschouwd.

Alonso heeft een drive-through penalty gekregen en die wordt omgezet in een tijdstraf van 20 seconden. De Spanjaard valt daardoor terug van P6 naar P8 in de uitslag van de Australische Grand Prix. Lance Stroll en Yuki Tsunoda schuiven een plekje op. Alonso heeft ook nog drie strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Toen hij na de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar door Lewis Hamilton werd beschuldigd van 'brake testen', werd Alonso niet bestraft.