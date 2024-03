In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een rommelige vrijdag voor Max Verstappen. De Nederlander beschadigde zijn vloer tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië, en bleef in beide oefensessies steken op de tweede tijd. Verder heeft Lewis Hamilton zich zeer kritisch uitgelaten over de auto van Mercedes, heeft Williams besloten Logan Sargeant de rest van het weekend niet meer in actie te laten komen en heeft Helmut Marko zijn licht laten schijnen op de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen blikt terug op 'rommelige' vrijdag in Australië

Max Verstappen heeft de trainingen op de vrijdag van de Formule 1 Grand Prix van Australië afgesloten op de tweede positie. Hij verloor kostbare tijd tijdens de tweede sessie, nadat zijn Red Bull RB20 flinke schade had opgelopen in VT1. Hij blikt terug op een rommelige vrijdag: "Ik ging wijd en ik beschadigde niet alleen de vloer, maar ook het chassis. Jammer genoeg duurde het daarom wat langer om te repareren. Ik verloor daardoor zo'n 20 minuten. Ik denk dat we het als team wel snel hebben kunnen omgooien. Ik heb alsnog min of meer het programma kunnen afwerken. Ik had misschien wel graag wat meer ronden willen doen in de long run", klinkt het. Meer lezen over de vrijdag van Verstappen? Klik hier.

Hamilton: "Één van de allerslechtste sessies die ik in een lange tijd heb gehad"

Lewis Hamilton is het weekend in Australië niet lekker begonnen. De Brit had in de eerste vrije training nog wel een aardig gevoel met de W15, maar dat was snel voorbij. In aanloop naar de tweede training werd er flink gesleuteld aan de wagen, maar meer dan een 19e plek zat er niet in: "Ik voel me niet fantastisch, want het was één van de allerslechtste sessies die ik in een lange tijd heb gehad", aldus de Brit. "De auto voelde tijdens de eerste training, tijdens de eerste run, eigenlijk nog best goed aan. Daarna werd het steeds erger. In aanloop naar de tweede training heb ik een aantal grote veranderingen laten doorvoeren. Dat was zwaar." Meer lezen over de kritiek van Hamilton? Klik hier.

Williams geeft de voorkeur aan Albon boven Sargeant voor verdere verloop raceweekend

Het team van Williams geeft de voorkeur aan Alexander Albon boven Logan Sargeant om het verdere verloop van het raceweekend uit te rijden. De renstal heeft door de klapper van Albon slechts één wagen beschikbaar en kiest voor de Britse Thai. Teambaas James Vowles noemde het een van de moeilijkste beslissingen die hij heeft moeten nemen sinds hij in dienst is bij de Britse formatie, maar vertelt dat het zijn taak is om het belang van het team boven alles te stellen. De volledige tekst en uitleg van Vowles lezen? Klik hier.

Marko over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Moeten hem competitieve auto blijven geven'

Helmut Marko maakt zich niet al te veel zorgen over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens de Oostenrijker zal het verblijf van de Nederlander bij het team waarschijnlijk geen onderwerp van gesprek worden, zolang ze de drievoudig wereldkampioen een competitieve auto blijven geven. Op de vraag of Verstappen de komende jaren voor het team zal blijven rijden, klinkt het: "In algemene zin zou ik zeggen ja, maar na dit jaar waarin er al zoveel is gebeurd... Zo lang wij hem een competitieve auto kunnen bieden, denk ik dat zijn toekomst [bij Red Bull Racing] geen onderwerp van gesprek is." De volledige reactie van Marko over de toekomst van Verstappen lezen? Klik hier.

Gerelateerd