Lewis Hamilton is het weekend in Australië niet lekker begonnen. De Brit had in de eerste vrije training nog wel een aardig gevoel met de W15, maar dat was snel voorbij. In aanloop naar de tweede training werd er flink gesleuteld aan de wagen, maar meer dan een 19e plek zat er niet in.

Van tevoren werd door Mercedes de verwachting rondom het raceweekend in Australië al getemperd. Zo zit de brigade uit Brackley vooral nog het concept van de bolide uit te dokteren. Eerder deze week gaf James Allison aan dat er experimenten zouden gaan komen in Melbourne en voorlopig mist vooral Hamilton het goede gevoel. Teamgenoot George Russell stond aan het einde van VT1 namelijk op P3 en aan het einde van de tweede training was hij zesde op de tijdenlijst.

Artikel gaat verder onder video

'Niet fantastisch'

De 39-jarige Mercedes-coureur gaf tijdens de eerste training nog twee tienden toe op de snelste tijd en werd daardoor als negende afgevlagd. Dat gat was in de tweede oefensessie zo'n anderhalve seconden en daarmee vond Hamilton zichzelf terug op de voorlaatste positie. "Ik voel me niet fantastisch, want het was één van de allerslechtste sessies die ik in een lange tijd heb gehad. De auto voelde tijdens de eerste training, tijdens de eerste run, eigenlijk nog best goed aan. Daarna werd het steeds erger. In aanloop naar de tweede training heb ik een aantal grote veranderingen laten doorvoeren. Dat was zwaar", zo vertelt hij voor de camera van Sky Sports F1.

Hoewel Hamilton maar moeilijk zijn teleurstelling kan verbergen, wijst hij ook naar de spaarzame positieve punten. "Na die sessie heb ik het minste vertrouwen dat ik ooit heb gehad in deze auto. Wel zijn er positieve punten die we uit die eerste sessie kunnen halen", aldus Hamilton.

Gerelateerd