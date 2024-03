Helmut Marko maakt zich niet al te veel zorgen over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens de Oostenrijker zal het verblijf van de Nederlander bij het team waarschijnlijk geen onderwerp van gesprek worden, zolang ze de drievoudig wereldkampioen een competitieve auto blijven geven.

De interne storm binnen Red Bull Racing lijkt inmiddels wat te zijn gaan liggen. Alhoewel de soap rondom teambaas Christian Horner op de achtergrond nog altijd gaande is - de dame die Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag is in beroep gegaan bij de FIA - draait het in Australië voor het eerst sinds weken weer voornamelijk om de actie op de baan. De vrije trainingen in Melbourne waren bijzonder interessant, onder andere omdat Max Verstappen een serieuze concurrent lijkt te hebben in het team van Ferrari.

Focus op de actie op de baan

En daar is ook Helmut Marko over te spreken: "Het is godzijdank weer wat rustiger", klinkt het na afloop van de tweede vrije training tegenover Sky Germany. "Het wordt eindelijk weer een beetje de normale gang van zaken." Verstappen klokte in allebei de trainingen de tweede tijd. Teammaat Sergio Pérez moest het doen met respectievelijk de zesde en achtste plaats. Lando Norris eindigde in VT1 bovenaan de tijdenlijst. Charles Leclerc was in de tweede sessie het snelst.

Toekomst Verstappen

Op de achtergrond blijven geruchten over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing gezien de situatie echter klinken. Gevraagd naar of Verstappen in de toekomst nog voor het team zal rijden, zegt Marko: "In algemene zin zou ik zeggen ja, maar na dit jaar waarin er al zoveel is gebeurd... Zo lang wij hem een competitieve auto kunnen bieden, denk ik dat zijn toekomst [bij Red Bull Racing] geen onderwerp van gesprek is."

