Waar de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing afgelopen seizoen enige tijd onzeker leek, is er volgens topman Helmut Marko momenteel geen enkele reden om te overwegen de Mexicaan vroegtijdig te vervangen.

Sergio Pérez begon afgelopen seizoen sterk aan het Formule 1-seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races, waarna de Mexicaanse routinier meerdere keren op liet tekenen teammaat Max Verstappen uit te willen dagen voor het wereldkampioenschap. Negen maanden later stond de teller voor Pérez echter nog steeds op twee, waar de Nederlander in totaal negentien zeges bij elkaar reed en zodoende op zeer dominante wijze voor de derde keer op rij beslag legde op het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Sergio Pérez

Pérez kende daarnaast een zeer matige reeks kwalificaties tijdens het Europese deel van het seizoen, waarin hij meerdere keren achter elkaar niet uit Q1 of Q2 wist te komen. Het zorgde ervoor dat de toekomst van Pérez bij Red Bull Racing - grotendeels door de media, maar ook door uitspraken van Red Bull-topman Helmut Marko - ter discussie kwam te staan. De 33-jarige coureur heeft een contract tot eind 2024, maar er werd regelmatig geschreven over een vermeende vroegtijdige exit bij de Oostenrijkse grootmacht.

OOK INTERESSANT: Toto Wolff reageert op ingediende klacht Susie tegen FIA: "Ze zal tot het uiterste gaan"

Marko tevreden met recente performance

Volgens Marko is er momenteel echter een enkele reden om daar over na te denken. Pérez kwam zowel in Bahrein als Saoedi-Arabië als tweede achter Verstappen over de streep, en doet daarmee vooralsnog precies wat Red Bull Racing graat ziet: "Hij heeft twee hele goede races gereden", klinkt het tegenover Sky Germany. "Hij staat tweede in het wereldkampioenschap. De vraag wie Pérez nu moet vervangen is niet aan de orde, het draait om de toekomst."

Gerelateerd